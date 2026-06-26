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Homem morre atropelado por caminhão na BR-020

Segundo os socorristas, a avaliação constatou que a vítima apresentava sinais "incompatíveis com a vida". Óbito foi declarado no local.

Atropelamento ocorreu na BR-020, próximo ao condomínio Nova Colina, sentido Planaltina (DF) - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Atropelamento ocorreu na BR-020, próximo ao condomínio Nova Colina, sentido Planaltina (DF) - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Por Luiz Francisco*

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Um homem morreu atropelado por um caminhão, nesta sexta-feira (26/6), na BR-020, próximo ao condomínio Nova Colina, sentido Planaltina (DF). 

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Ao chegarem no local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram um caminhão parado na via e um homem caído ao solo. Segundo os socorristas, a avaliação constatou que a vítima apresentava sinais "incompatíveis com a vida", sendo declarado óbito no local.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do sinistro, mas a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o caso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e ficou responsável pelo local.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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Por Correio Braziliense
postado em 26/06/2026 18:23
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