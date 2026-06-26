Jovem é preso suspeito de dopar namorada e estuprar as filhas dela

O homem está sendo investigado por estupro de vulnerável e outros dois crimes - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um jovem de 19 anos foi preso em Sobradinho II, na madrugada desta sexta-feira (26/6), suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra duas crianças, filhas da namorada, de 9 e 11 anos.

À polícia, as meninas relataram que os abusos ocorriam há algum tempo. Também há suspeitas de que o homem teria dopado a namorada para abusar das filhas dela.

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Ainda segundo a polícia, os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. A prisão integra a Operação Perda Total, realizada por intermédio da 35ª DP.

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Outro ponto fundamental da investigação são relatos de que o autor dos abusos sexuais teria ameaçado as crianças e outros familiares da namorada com uma arma de fogo para que os crimes não fossem relatados.

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Apesar de ter apenas 19 anos, o suspeito já possui passagens no âmbito da Lei Maria da Penha contra a namorada — mães das crianças. O jovem também é investigado por ter envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Após a prisão, o suspeito encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Se for condenado, pode pegar pena superior a 20 anos.