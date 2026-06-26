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Violência

Jovem é preso suspeito de dopar namorada e estuprar as filhas dela

Além da suspeita de estupro de vulnerável, o homem também é investigado por ameaçar as crianças e familiares com uma arma de fogo e integrar uma rede de tráfico de drogas

O homem está sendo investigado por estupro de vulnerável e outros dois crimes - (crédito: Divulgação/PCDF)
O homem está sendo investigado por estupro de vulnerável e outros dois crimes - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um jovem de 19 anos foi preso em Sobradinho II, na madrugada desta sexta-feira (26/6), suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra duas crianças, filhas da namorada, de 9 e 11 anos.

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À polícia, as meninas relataram que os abusos ocorriam há algum tempo. Também há suspeitas de que o homem teria dopado a namorada para abusar das filhas dela. 

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Ainda segundo a polícia, os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. A prisão integra a Operação Perda Total, realizada por intermédio da 35ª DP.

Outro ponto fundamental da investigação são relatos de que o autor dos abusos sexuais teria ameaçado as crianças e outros familiares da namorada com uma arma de fogo para que os crimes não fossem relatados. 

Apesar de ter apenas 19 anos, o suspeito já possui passagens no âmbito da Lei Maria da Penha contra a namorada — mães das crianças. O jovem também é investigado por ter envolvimento com o tráfico de drogas na região. 

Após a prisão, o suspeito encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Se for condenado, pode pegar pena superior a 20 anos.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 26/06/2026 17:22 / atualizado em 26/06/2026 17:32
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