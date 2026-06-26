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Tráfico

Motorista é flagrado com grande quantidade de drogas e diz que era para uso próprio

"Cardápio" de entorpecentes contava com porções de skunk, haxixe, flores de maconha, ecstasy, LSD e cogumelos alucinógenos

O "material de uso próprio" estava dentro de um mochila: skunk, haxixe, flores de maconha, ecstasy e LSD - (crédito: Divulgação/PRF)
O "material de uso próprio" estava dentro de um mochila: skunk, haxixe, flores de maconha, ecstasy e LSD - (crédito: Divulgação/PRF)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-020, em Brasília. O flagrante ocorreu após os agentes interceptarem um veículo de passeio que transportava uma grande variedade de substâncias ilícitas.

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A abordagem começou a levantar suspeitas quando os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo do interior do carro, além de notarem o nervosismo excessivo do ocupante. Ao revistarem uma mochila que estava no veículo, a equipe encontrou porções de skunk, haxixe, flores de maconha, ecstasy, LSD e cogumelos alucinógenos, além de cerca de R$ 3 mil em dinheiro em espécie.

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Ao ser questionado, o motorista alegou que toda a mercadoria seria destinada ao consumo próprio durante uma viagem de fim de semana. A versão, no entanto, foi contestada pelos agentes devido à quantidade, à diversidade das drogas e ao montante de dinheiro trocado.

Consultas aos sistemas de segurança revelaram ainda que o condutor possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá novamente por tráfico de drogas.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 26/06/2026 17:57 / atualizado em 26/06/2026 17:58
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