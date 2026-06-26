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Adolescentes até 19 anos podem se vacinar contra HPV neste sábado

A Secretaria de Saúde do DF terá 48 locais de atendimento no último final de semana de ampliação da faixa etária. Outras vacinas também estarão disponíveis, conforme as idades. Confira

É o último final de semana para aproveitar a ampliação da faixa etária: em 1º de julho, essa vacina volta a ser ofertada apenas a jovens entre 9 e 14 anos - (crédito: Imagem de Freepik)
É o último final de semana para aproveitar a ampliação da faixa etária: em 1º de julho, essa vacina volta a ser ofertada apenas a jovens entre 9 e 14 anos - (crédito: Imagem de Freepik)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizará, neste sábado (27), 48 locais para vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos que nunca se vacinaram contra o papilomavírus humano (HPV). É o último final de semana para aproveitar a ampliação da faixa etária: em 1º de julho, essa vacina volta a ser ofertada apenas a jovens entre 9 e 14 anos.

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Não haverá imunização no domingo (28) e, por conta do jogo do Brasil na segunda-feira (29), as salas de vacina reabrem apenas na terça-feira (30). 

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No sábado, além da vacinação contra o HPV, haverá outras doses disponíveis para pessoas de todas as faixas etárias, aplicadas conforme diretrizes estabelecidas. Por exemplo: para gestantes, idosos a partir de 60 anos e outros grupos prioritários é oferecido o imunizante em combate à gripe. Já crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem receber a proteção contra a dengue.

A SES-DF orienta levar documento de identificação válido e com foto e a caderneta vacinal. Caso tenha perdido esta última, a pessoa ainda assim deve comparecer a um dos locais de atendimento para uma análise vacinal. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/06/2026 22:43 / atualizado em 26/06/2026 22:44
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