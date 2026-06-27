Governo entrega 256 moradias no Itapoã Parque neste sábado (27/6)

A manhã deste sábado (27/6) marcou um novo capítulo na vida de 256 famílias do Distrito Federal, que receberam as tão sonhadas chaves de seus novos lares. O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF), entregou oficialmente os condomínios 19 e 20, na quadra 401 do Itapoã Parque. As obras, conduzidas pela construtora JC Gontijo Engenharia, receberam investimento de R$ 42,4 milhões. O evento de inauguração contou com a participação da governadora Celina Leão.

“Quando a gente pensou nesse empreendimento, nós não pensamos só na moradia. Aqui tem escola, é uma cidade planejada. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter um lar. E um lar é muito diferente de uma casa. Um lar é onde a gente sabe que a paz vai reinar. É isso que eu desejo para todos vocês, que esse lugar seja um lugar de alegria e de muita comunhão”, desejou a chefe do Executivo.

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Os residenciais foram projetados para atender a diferentes perfis familiares. No Condomínio 19, que fica no lote 03 (conjunto 02), as 128 famílias beneficiadas receberam apartamentos de 59,85 m². Cada unidade tem três quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro social, com valor de venda estipulado em R$ 172,3 mil.

Já o Condomínio 20, erguido no lote 05, abriga mais 128 apartamentos, estes com 46,40 m². Avaliadas em R$ 168,2 mil, as unidades oferecem dois quartos, além da sala, cozinha, área de serviço e banheiro social. Juntos, os dois blocos somam mais de 14.700 m² de área construída.

O impacto da entrega vai além das histórias individuais e reflete a magnitude do projeto no Distrito Federal. O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, ressalta que o Itapoã Parque se consolidou como o maior empreendimento habitacional de interesse social do Brasil.

“Aqui com essas 256 unidades, chegamos a mais de 8.300 unidades já entregues nesse empreendimento, que totaliza mais de 12.100 unidades. É uma grande vitória. Aqui são pessoas que realmente precisam, a grande maioria ganha até cinco salários mínimos. Estamos chegando a quase 4 mil cheques-moradia entregues para as famílias que compraram esse empreendimento. Então, é um case de sucesso, é um orgulho do nosso governo, porque aqui a gente muda a vida, a gente transforma a realidade de pessoas e esse é o objetivo da Codhab, dar moradia a quem precisa, levar a pessoa para um canto seguro e realizar o sonho da primeira moradia”, destacou.

*Com informações da Agência Brasília