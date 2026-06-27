Mesmo com inverno atípico, cuidados devem ser mantidos pela população

Num ano em que já foi registrado 8 ºC na capital, os padrões inesperados de clima seguem se apresentando. "Passamos agora por um período seco bem diferenciado. O inverno ainda não se apresentou como habitualmente, com temperaturas baixas e clima seco", observa o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Olivio Bahia.



Ele atenta que, em pelo inverno, a umidade do ar não está no nível crítico. Tradicionalmente a secura sentida se estenderia entre maio e setembro. "Normalmente, estaríamos com umidade na casa dos 70% (máxima) e 20% (mínima), enquanto temos registrado dados na ordem de 90% e 40%", pontua Bahia. A temperatura fria veio, igualmente, com moderação. "Não tivemos, este ano, frentes frias sobre o DF. Quanto à temperatura, neste sábado (27/6), foi registrada 13.6 ºC em Águas Emendadas e, em Brasília, 15.7 ºC", comenta o meteorologista.

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Sem grande possibilidades de chuvas, há tendência de um domingo de céu claro, com nuvens à tarde. Para segunda-feira (29/6) a mínima deve estar próxima a 13 ºC. "O cenário não terá nenhuma mudança extrema, ao longo da semana, em comparação ao sábado, com umidade oscilando entre 35 e 90%. São variáveis atípicas que têm caracterizado situações como a de o marrom, caraterístico da época, na vegetação, não ter despontado e mesmo os ipês atrasaram a floração", demarca Olivio Bahia.



Independente da seca moderada e da tendência de temperaturas previstas entre 25 e 26 ºC, ao longo da semana, Bahia reforça cuidados que as pessoas devem conservar. "É importante usar protetores para conter radiação solar; mesmo com poucos incêndios, todos devem atentar para o destino das bitucas de cigarro e evita acender fogueiras; os idosos e as crianças devem estar mais abrigados pela noite, e deve-se manter o hábito de beber bastante líquido, independente da sensação de necessidade", conclui.