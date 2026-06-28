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Em Samambaia, mulher em crise convulsiva é salva por policiais

Gritos de socorro vindos de condomínio, durante a crise, na noite de ontem (27/6) chamaram a atenção de vizinhos

Mulher teve socorro prestado por militares da PMDF, durante crise de saúde - (crédito: Soinp/ Divulgação)
Mulher teve socorro prestado por militares da PMDF, durante crise de saúde - (crédito: Soinp/ Divulgação)

Com um quadro de crises convulsivas e alteração no quadro dos sinais vitais, uma mulher foi socorrida na noite de sábado (27/6), às 18h30, por policiais militares que realizavam patrulhamento, a pé, na QN 108, em Samambaia. Moradores sinalizaram o problema, depois de ouvidos gritos por socorro, no Condomínio João de Barro.

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Com a autorização do porteiro, os militares adentraram o apartamento em que a mulher estava inconsciente e tinha sinais evidentes da crise de saúde. Protocolos necessários para preservar a vida da vítima foram adotados, de imediato, sob atendimento pré-hospitalar (APH), e foi acionada equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

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Com o suporte emergencial dos bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Samambaia para procedimentos médicos.

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 28/06/2026 08:53 / atualizado em 28/06/2026 09:04
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