Lago Paranoá recebe campeonato de canoa havaiana neste fim de semana

Equipe masculina de canoa havaiana de Brasília chega para a seletiva com o peso da experiência - (crédito: Paulo Gontijo // CB)

O Lago Paranoá será palco, neste fim de semana, da primeira etapa do Track&Field Experience Campeonato Brasiliense de Canoa Havaiana em Águas Doces. Neste sábado (27/6) e domingo (28/6), mais de 360 atletas estarão reunidos no Iate Clube de Brasília para a disputa da competição, organizada pela Federação Brasiliense de VA'A (FebVaa).

Conhecida internacionalmente como VA’A, a canoa havaiana tem origem nos povos polinésios, que utilizavam esse tipo de embarcação para percorrer longas distâncias pelo Oceano Pacífico há mais de três mil anos. Atualmente, o esporte está presente em diversos países, mantendo elementos tradicionais e promovendo a integração entre cultura, esporte e preservação ambiental.

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O campeonato reforça o protagonismo da capital federal como um dos principais polos brasileiros da canoa havaiana em águas doces. Brasília já havia sediado, no primeiro semestre, o Campeonato Brasileiro da modalidade e agora volta a receber uma das principais competições do calendário nacional.

A expectativa é que o evento reúna cerca de 500 pessoas por dia, entre atletas, equipes técnicas, familiares e espectadores. As provas também terão transmissão ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de VA'A no YouTube.

Mais do que um cartão-postal da capital, o Lago Paranoá tem se consolidado como espaço de esporte, lazer e convivência. As condições favoráveis de navegação e o crescimento da comunidade de praticantes transformaram o local em referência para a modalidade, que une atividade física, contato com a natureza e valorização de uma tradição milenar.

A competição contará com categorias que vão do Infantil (até 12 anos) ao Master 70+, além de provas voltadas para paratletas, reforçando o caráter inclusivo da modalidade, que apresenta crescimento contínuo no Distrito Federal.

Para garantir a segurança dos participantes, a FebVaa adotará protocolos durante toda a competição. Todas as embarcações deverão contar obrigatoriamente com colete salva-vidas, apito, remo reserva e balde. O evento terá ainda quatro embarcações de apoio motorizadas, equipes de resgate aquático, ambulância e suporte do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília