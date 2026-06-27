Gasolina a menos de R$ 6: entenda por que postos estão reduzindo preços

Os postos devem repassar a elevação para as bombas ainda hoje. Com isso, analistas estimam que a inflação ficará acima do teto da meta - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Postos de combustível no Distrito Federal reduziram os preços de combustíveis neste sábado (27/6). Clientes que decidiram abastecer o veículo neste fim de semana repararam valores menores na bomba, como a gasolina comum sendo vendida a R$ 5,89 e o etanol a R$ 3,45, em um posto da Asa Sul. Apesar de ter sido um movimento quase repentino, há explicações para esse barateamento.

Com o aumento de 2% do teor de etanol anidro na gasolina, a demanda por álcool também ficou maior. Consequentemente, as revendedoras tiveram que elevar os pedidos por esse combustível para as distribuidoras. Desta forma, as companhias reajustaram em dois centavos o preço da gasolina no Distrito Federal, na última terça-feira (23/6), como explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicombustíveis) do DF, Paulo Tavares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Com a forte demanda de anidro para misturar na gasolina, houve um reajuste no preço do etanol anidro, o que impactou, obviamente, na gasolina, devido à mistura”, destaca Tavares.

Os preços mais baratos, no entanto, têm uma outra justificativa, segundo o líder sindical. Ele explica que no final do mês, com as vendas mais fracas, muitos postos de combustíveis precisam honrar contratos que exigem uma quantidade mínima de volume vendido e podem pagar multas pesadas, caso não cumpram essas cláusulas previstas nos acordos com as companhias.

“E aí, alguns postos de combustíveis baixam os seus preços bastante para poder vender um volume muito maior de combustível, como qualquer um faz quando faz promoção: aumenta o volume, cumpre o contrato e depois é muito provável que o preço possa voltar ao normal. Então, alguns postos estão realmente com os preços muito baixos, mas o mercado funciona assim”, acrescenta Tavares.

