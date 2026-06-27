Como funciona o Defesa Civil Alerta, que envia mensagens de emergência

Sistema de monitoramento de onde são enviados os alertas aos celulares pela Defesa Civil - (crédito: Divulgação/Defesa Civil)

Na última semana, moradores do Distrito Federal e de outros estados receberam um alerta extremo da Defesa Civil acompanhado de um sinal sonoro semelhante ao de uma sirene de emergência. Apesar de se tratar de um disparo indevido, realizado por uma pessoa sem vínculo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o episódio chamou atenção para o funcionamento do Defesa Civil Alerta (DCA), ferramenta criada para comunicar situações de risco de forma rápida e direcionada à população.

O sistema envia mensagens diretamente para a tela dos celulares localizados em áreas previamente definidas, sem a necessidade de cadastro do usuário. Os avisos aparecem em destaque e podem emitir um som de alerta mesmo quando o aparelho está no modo silencioso.

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No Distrito Federal, o DCA é coordenado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Desde o início da operação da ferramenta, o sistema foi acionado duas vezes na capital.

O primeiro acionamento ocorreu em 27 de setembro de 2025, ainda como teste antes da implantação definitiva. Na ocasião, um alerta foi disparado às 15h para avaliar o funcionamento da tecnologia. Já em janeiro deste ano, a ferramenta foi utilizada durante a implosão do antigo Torre Palace Hotel, no Setor Hoteleiro Sul. O aviso integrou o plano de segurança da operação para orientar moradores, trabalhadores e pessoas que estavam na região afetada.

Segundo o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Sandro Gomes Santos da Silva, o sistema representa um avanço nos protocolos de comunicação de risco.

“Enquanto o SMS permanece como ferramenta voltada para a prevenção e o monitoramento de eventos com maior antecedência, o DCA é destinado a ocorrências extremas, que demandam comunicação rápida, precisa e direcionada à população potencialmente afetada”, explicou.

Como funciona o sistema

Os alertas do DCA só podem ser emitidos por agentes da Defesa Civil previamente capacitados e cadastrados para operar a plataforma federal Idap. Antes de cada disparo, é feita uma validação técnica do risco, com base em informações de órgãos de monitoramento ou laudos especializados, conforme o tipo de ocorrência.

Após a confirmação, os operadores definem o nível de severidade do evento, elaboram a mensagem com orientações de autoproteção e delimitam a área geográfica que receberá o aviso. Em seguida, a plataforma encaminha a informação às operadoras de telefonia, que fazem o envio instantâneo por meio da tecnologia Cell Broadcast.

A Defesa Civil utiliza o SMS e o Defesa Civil Alerta de maneira complementar. O SMS é direcionado principalmente para situações preventivas, como previsões de chuvas intensas, ondas de calor, baixa umidade e outros eventos que permitem maior tempo de preparação.

Já o DCA é reservado para situações classificadas como severas ou extremas, quando há necessidade de orientação imediata, como tempestades intensas, enxurradas, risco de deslizamentos, colapso de estruturas, rompimentos de barragens ou operações especiais que exigem isolamento de áreas.

Uma das principais diferenças entre os sistemas é que o DCA não depende de cadastro prévio. A mensagem é enviada automaticamente para todos os celulares compatíveis localizados na região de risco, com possibilidade de emissão de alerta sonoro. Além disso, a ferramenta permite definir com precisão o território atingido, evitando avisos para áreas que não estejam sob ameaça.

Para receber alertas preventivos por SMS, é necessário realizar cadastro junto à Defesa Civil do Distrito Federal. As orientações estão disponíveis no site oficial da pasta.

*Com informações da Defesa Civil