Brasil X Japão: veja funcionamento de serviços públicos no DF nesta segunda-feira (29)

Serviços essenciais terão mudanças no funcionamento em função da partida do Brasil contra o Japão no mata-mata da Copa do Mundo 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Beatriz Ocke*

O ponto facultativo decretado pelo GDF em razão do jogo do Brasil contra o Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, nesta segunda-feira, às 14h, provoca alterações no funcionamento de serviços essenciais no DF. Confira abaixo os horários em que serviços públicos, comércio e transporte irão operar durante o dia.

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Transporte

O Metrô-DF funcionará conforme o horário normal, das 5h30 às 23h30. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), linhas de transporte público serão reforçadas com viagens extras, que começam três horas antes do início do jogo, ou seja às 11h, para assegurar que os passageiros cheguem aos seus destinos com tranquilidade para assistir a partida.

O reforço concentra as linhas de ligação entre o Plano Piloto e as regiões administrativas do DF. As linhas com percurso exclusivo para a Esplanada dos Ministérios e para a Universidade de Brasília (UnB) poderão ter flexibilização de horários.





Educação

Na rede pública de ensino, a manutenção ou suspensão das aulas fica a critério de cada instituição educacional, uma vez que, a adesão ao ponto facultativo não é obrigatória. Em casos de suspensão das aulas, a reposição deve ocorrer de acordo com o calendário escolar, garantindo o cumprimento do tempo letivo previsto em lei.





Saúde

Samu – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu DF) atende 24 horas, todos os dias, pelo telefone 192.

Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24 horas.

UBSs – As unidades básicas de saúde (UBSs) estarão fechadas na segunda-feira (29), voltando ao atendimento normal na terça (30).

Saúde bucal – A assistência de saúde bucal nas UBSs e nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) não terão atendimento na segunda (29), voltando ao atendimento normal na terça (30). A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24 horas, todos os dias. No Hospital Regional do Gama (HRG), o serviço atende na segunda (29) das 18h à 0h.

Caps – Os centros de atenção psicossocial (Caps) do tipo III e os centros de atenção psicossocial álcool e outras drogas (Caps AD) III funcionam 24 horas, todos os dias. Já os Caps tipos I e II e os centros de atenção psicossocial infantojuvenil (Capsi) permanecerão fechados no fim de semana e na segunda-feira (29), voltando ao atendimento normal na terça (30). Para atendimentos emergenciais em psiquiatria, as referências são o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e o Hospital de Base (HBDF).

Farmácias de alto custo – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, popularmente chamadas de farmácias de alto custo, não abrem na segunda (29), tendo funcionamento normal no sábado (27) e na terça (30).

Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas estarão fechados na segunda (29), voltando ao atendimento normal no dia seguinte.

Vacinação - Não haverá atendimento vacinal no domingo (28) nem na segunda (29).





Cidadania

Devido ao ponto facultativo, não haverá atendimento nas unidades do Na Hora, com exceção da Perícia Médica Federal. O Centro 18 de Maio, os conselhos tutelares e a Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência também estarão fechadas. Em casos de emergência, o telefone 125 ou no telefone direto da Subav (61 98382-0130) estarão funcionando.





Trânsito

Postos de atendimento do Detran-DF e os guichês instalados nas unidades do Na Hora permanecerão fechados. Os serviços de fiscalização, engenharia e educação de trânsito funcionarão normalmente. Os serviços digitais continuarão disponíveis por meio do Portal de Serviços, do aplicativo Detran-DF Digital e do Balcão Virtual.

Bancos

As agências do BRB estarão abertas para atendimento ao público das 9h às 12h.

Segurança pública

Os serviços relacionados à segurança pública não sofrerão alterações. A Polícia Militar manterá o atendimento ininterrupto, 24 horas por dia. Na Polícia Civil, todas as delegacias circunscricionais permanecerão em regime de plantão 24 horas, assim como as delegacias de atendimento à mulher (Deam I e II) e as delegacias da criança e do adolescente (DCA I e II).

As centrais de flagrante e as demais delegacias também manterão atendimento conforme a escala habitual. Os registros de ocorrências poderão ser feitos presencialmente ou pelos canais eletrônicos da corporação.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) irá manter o regime de plantão nesta segunda-feira. O atendimento às demandas urgentes será prestado pelos canais oficiais da instituição: telefone 129, site e WhatsApp (61) 99359-0015. Os serviços essenciais serão assegurados por meio do Núcleo de Assistência Jurídica de plantão.





Limpeza Urbana

Todos os serviços de limpeza pública serão mantidos pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Durante o jogo da Seleção Brasileira, as equipes estarão em regime de plantão, com retomada integral das atividades logo após o término da partida.





Serviços urbanos

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) manterá equipes de plantão para serviços emergenciais.

Já os canais de atendimento da CEB IPes funcionarão normalmente, 24 horas por dia, para registro de demandas de iluminação pública.

Na Caesb, não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios segunda-feira. Mas as equipes de operação e manutenção trabalham normalmente e a central de atendimento está disponível 24 horas, pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (61) 3029-8115.

Assistência social

Os centros Pop, a Central de Vagas, as unidades de proteção social (UPSs) 24 horas, as unidades de acolhimento e o Hotel Social funcionarão normalmente.

Os centros Pop atenderão o público das 7h30 às 17h, com oferta de banho, lavanderia e encaminhamento para vagas de acolhimento.

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Convivência (Cecon) permanecerão fechadas.





Restaurantes comunitários

Os restaurantes comunitários de Arniqueira, Brazlândia, Gama, Itapoã, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, São Sebastião, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Samambaia Expansão, Sobradinho, Varjão, Paranoá e Planaltina funcionarão normalmente, com café da manhã, almoço e jantar.

A unidade do Restaurante DJ Jamaika, em Ceilândia, oferecerá apenas café da manhã e almoço. Já os restaurantes comunitários de Ceilândia Norte e da Estrutural permanecerão fechados temporariamente.





Proteção à mulher

Em relação ao atendimento à mulher no DF, a Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo funcionarão normalmente, 24 horas por dia.

A sede da Secretaria da Mulher (no Palácio do Buriti), o Centro de Referência à Mulher Brasileira, os centros especializados de atendimento à mulher (Ceam), os espaços Acolher, os comitês de proteção à mulher e os espaços ProMulher permanecerão fechados.





Lazer e cultura

Espaço como bibliotecas, museus, centros culturais, o Cine Brasília e o Teatro Nacional Claudio Santoro, estarão fechados na segunda-feira. O Jardim Zoológico de Brasília e o Jardim Botânico também estarão fechados para visitação.

Os parques ecológicos,administrados pelo Brasília Ambiental, funcionarão normalmente, nos horários usuais de cada unidade.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes