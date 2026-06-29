Servidores federais encerram o expediente mais cedo para ver Brasil e Japão

Rômulo Ferreira e Cleber Barbosa estão otimistas quanto ao resultado do jogo contra o Japão - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A expectativa pela partida da Seleção Brasileira contra o Japão, válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, movimentou o serviço público nesta segunda-feira (29/6). Em diversos ministérios, servidores federais deixaram o expediente às 11h para acompanhar o confronto, marcado para às 14h. Entre previsões otimistas e reuniões com familiares e amigos, o clima era de confiança na classificação brasileira.

Durante a saída dos funcionários, o trânsito na Esplanada flui com tranquilidade no sentido rodoviária do Plano Piloto e Congresso Nacional. Servidor no Ministério da Cultura, Rômulo Ferreira, de 33 anos, acredita em uma vitória tranquila da equipe comandada por Carlo Ancelotti. "Estou muito animado para esse jogo. Estou sentindo que o Brasil vai fazer 2 a 0, com dois gols do Vini.Jr, e vamos sair classificados, se Deus quiser", afirmou.

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O colega de trabalho, Cleber Barbosa, 37, também demonstrou confiança. "Pelo menos na semifinal a gente tem que chegar. A expectativa está grande, vamos torcer por mais uma vitória." Para ele, a liberação antecipada também foi motivo de comemoração. "Ajudou bastante. A alegria do Brasil é isso”, disse.









Servidora do Ministério das Mulheres, Maria Jaqueline da Silva Alecrim, 30, não escondeu o entusiasmo. Ela aposta em uma goleada por 4 a 0 e disse que acompanhará a partida ao lado da família. "Vamo juntar todo mundo e vai ter aquela festa. Eu creio que o Brasil vai ganhar", disse. Segundo ela, jogadores como Vinícius Júnior e Neymar Júnior vão ser decisivos no confronto.

No entanto, nem todos vivem o clima de torcida da mesma forma. Servidor do Ministério das Relações Exteriores, Fabiano Carano, 60, contou que aprecia mais o bom futebol do que propriamente a Seleção Brasileira. Ele morou no Japão durante cinco anos e revelou admiração pela cultura e pelo povo japonês. "Não sou fanático pela Seleção. Acho que deve ganhar quem jogar melhor, mas sou especialmente fã do time japonês", afirmou. Ainda assim, acredita em uma vitória brasileira por 2 a 1. "Para não ficar feio para eles", brincou. Fabiano também aprovou a saída antecipada e disse que assistiria à partida com amigos.

Liberação

A flexibilização do expediente foi autorizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Portaria nº 4.779/2026, publicada em 10 de junho. A norma permite que servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional se ausentem até três horas antes do início das partidas da Seleção Brasileira, desde que as horas sejam compensadas posteriormente e que não haja prejuízo à continuidade dos serviços públicos.

A portaria esclarece que a medida não estabelece ponto facultativo automático nem paralisação das atividades. Cada ministério e órgão federal possui autonomia para organizar o funcionamento interno, desde que preserve o atendimento à população e o interesse público.

No Distrito Federal, a flexibilização foi ainda maior. A governadora Celina Leão (PP) decretou ponto facultativo para os órgãos do Governo do Distrito Federal durante a realização da partida. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do DF, não se aplica aos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, vigilância sanitária, fiscalização tributária, assistência social, limpeza urbana, fiscalização de transporte, comunicação e demais atividades que não podem ser interrompidas.

Segundo o GDF, a decisão levou em consideração o aumento esperado no fluxo de pessoas nas vias da capital durante o horário do jogo, além da tradição de flexibilização do expediente em dias de partidas da Seleção Brasileira.