Mané Garrincha recebe maior encontro de troca de figurinhas do Brasil

A Arena Mané Garrincha recebe, neste domingo (28/6), o evento “Arena Figurinhas – A maior troca de figurinhas do Brasil”, iniciativa da Panini em parceria com a Centraliza e o estádio. A proposta é transformar o gramado do Mané em um grande ponto de encontro para colecionadores, famílias e apaixonados por futebol em clima de Copa do Mundo.

Com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), o evento promete reunir colecionadores para um dia dedicado à troca de figurinhas, ao entretenimento e à celebração da cultura futebolística. A ideia é levar para dentro do estádio uma tradição que já reúne milhares de pessoas em encontros espontâneos agora com uma estrutura organizada, novas experiências para o público e estacionamento gratuito para os participantes.

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Além das trocas de figurinhas, os participantes terão acesso a ativações de marcas parceiras, experiências temáticas e atrações especiais voltadas ao universo do futebol, criando um ambiente de confraternização entre fãs de todas as idades.

Serviço

Evento : Arena Figurinhas – A Maior Troca de Figurinhas do Brasil

: Arena Figurinhas – A Maior Troca de Figurinhas do Brasil Realização : Arena Mané Garrincha e Panini

: Arena Mané Garrincha e Panini Data : 28 de junho de 2026 (domingo)

: 28 de junho de 2026 (domingo) Horário : Das 10hàs 16h

: Das 10hàs 16h Local : Arena Mané Garrincha

: Arena Mané Garrincha Ingressos : Inteira: R$ 30 | Meia-entrada: R$ 15 (venda Bilheteria Digital) | Meia-social: R$ 20 (com doação de 1kg de alimento).

: Inteira: R$ 30 | Meia-entrada: R$ 15 (venda Bilheteria Digital) | Meia-social: R$ 20 (com doação de 1kg de alimento). Menores de 06 anos não pagam.

Estacionamento grátis para participantes do evento.

para participantes do evento. Os ingressos dão acesso a um dia inteiro de atividades voltadas para colecionadores, famílias, apaixonados por esportes e pelo universo das figurinhas, reunindo participantes de diferentes idades em uma experiência de troca, interação e entretenimento.



