Mané Garrincha recebe maior encontro de troca de figurinhas do Brasil

A Arena Mané Garrincha recebe, neste domingo (28/6), o evento “Arena Figurinhas – A maior troca de figurinhas do Brasil”, iniciativa da Panini em parceria com a Centraliza e o estádio. A proposta é transformar o gramado do Mané em um grande ponto de encontro para colecionadores, famílias e apaixonados por futebol em clima de Copa do Mundo.
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Com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), o evento promete reunir colecionadores para um dia dedicado à troca de figurinhas, ao entretenimento e à celebração da cultura futebolística. A ideia é levar para dentro do estádio uma tradição que já reúne milhares de pessoas em encontros espontâneos agora com uma estrutura organizada, novas experiências para o público e estacionamento gratuito para os participantes.
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Além das trocas de figurinhas, os participantes terão acesso a ativações de marcas parceiras, experiências temáticas e atrações especiais voltadas ao universo do futebol, criando um ambiente de confraternização entre fãs de todas as idades.
Serviço
- Evento: Arena Figurinhas – A Maior Troca de Figurinhas do Brasil
- Realização: Arena Mané Garrincha e Panini
- Data: 28 de junho de 2026 (domingo)
- Horário: Das 10hàs 16h
- Local: Arena Mané Garrincha
- Ingressos: Inteira: R$ 30 | Meia-entrada: R$ 15 (venda Bilheteria Digital) | Meia-social: R$ 20 (com doação de 1kg de alimento).
- Menores de 06 anos não pagam.
- Estacionamento grátis para participantes do evento.
- Os ingressos dão acesso a um dia inteiro de atividades voltadas para colecionadores, famílias, apaixonados por esportes e pelo universo das figurinhas, reunindo participantes de diferentes idades em uma experiência de troca, interação e entretenimento.
Saiba Mais