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Mané Garrincha recebe maior encontro de troca de figurinhas do Brasil

Evento da Panini neste domingo (28/6) reúne colecionadores, famílias e fãs de futebol em uma celebração da cultura da Copa do Mundo, com trocas, atrações e experiências temáticas na Arena Mané Garrincha. veja como participar

Figurinhas da Copa do Mundo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Figurinhas da Copa do Mundo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Arena Mané Garrincha recebe, neste domingo (28/6), o evento “Arena Figurinhas – A maior troca de figurinhas do Brasil”, iniciativa da Panini em parceria com a Centraliza e o estádio. A proposta é transformar o gramado do Mané em um grande ponto de encontro para colecionadores, famílias e apaixonados por futebol em clima de Copa do Mundo.

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Com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), o evento promete reunir colecionadores para um dia dedicado à troca de figurinhas, ao entretenimento e à celebração da cultura futebolística. A ideia é levar para dentro do estádio uma tradição que já reúne milhares de pessoas em encontros espontâneos agora com uma estrutura organizada, novas experiências para o público e estacionamento gratuito para os participantes. 

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Além das trocas de figurinhas, os participantes terão acesso a ativações de marcas parceiras, experiências temáticas e atrações especiais voltadas ao universo do futebol, criando um ambiente de confraternização entre fãs de todas as idades.

Serviço

  • Evento: Arena Figurinhas – A Maior Troca de Figurinhas do Brasil
  • Realização: Arena Mané Garrincha e Panini
  • Data: 28 de junho de 2026 (domingo)
  • Horário: Das 10hàs 16h
  • Local: Arena Mané Garrincha
  • Ingressos: Inteira: R$ 30 | Meia-entrada: R$ 15 (venda Bilheteria Digital) | Meia-social: R$ 20 (com doação de 1kg de alimento).
  • Menores de 06 anos não pagam.
  • Estacionamento grátis para participantes do evento.
  • Os ingressos dão acesso a um dia inteiro de atividades voltadas para colecionadores, famílias, apaixonados por esportes e pelo universo das figurinhas, reunindo participantes de diferentes idades em uma experiência de troca, interação e entretenimento.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/06/2026 19:45
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