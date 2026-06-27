Em dia de decisão, Portugal une futebol e tradição junina em festa na embaixada

A paixão pelo futebol ganhou um toque especial de tradição, neste sábado (27/6), durante o evento promovido pela Embaixada de Portugal para acompanhar a partida entre Portugal e Colômbia pela Copa do Mundo. Em clima de festa junina, o espaço reuniu torcedores portugueses, brasileiros e descendentes em uma celebração que misturou esporte, cultura e gastronomia.

Nas mesas, não faltaram pratos típicos como bacalhau, sardinha, polvo, cabrito e pastel de nata, acompanhados por vinho português, enquanto os presentes torciam para que Cristiano Ronaldo marcasse gols e proporcionasse novos encontros como aquele.

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Entre os participantes estava a família Silva e Costa, descendente de portugueses. A estudante Thaisyla Silva e Costa, 18 anos, destacou a emoção de reviver as origens ao lado da família. “Está sendo muito interessante também voltar um pouco às nossas raízes portuguesas. Meu avô é português, então está sendo muito bacana estar aqui presente na Embaixada, assistir ao jogo, torcer por Portugal e viver isso com a minha família. A Copa do Mundo proporciona esses momentos para a gente”, afirmou.

Para a advogada Maria da Glória, 51, a torcida por Portugal é uma tradição familiar. “Sempre assisto todos os jogos de Portugal com o meu pai, vestindo a camisa junto e desejando que o Brasil ou que Portugal, um dos dois, vá à final, para a gente poder estar junto. Seria incrível ver Portugal ser campeão pelo menos pela primeira vez”, disse.

Já a internacionalista Bárbara Silva e Costa, 22, admite que um possível confronto entre Brasil e Portugal despertaria sentimentos divididos. “O coração fica na metade, porque a gente torce para ver a felicidade do nosso avô, mas também fica torcendo pelo nosso Brasil, o nosso país. Essa dupla cidadania pesa dos dois lados. Queremos uma final com um dos times, e se os dois forem juntos, qualquer um vencendo está bom”, comentou.

Joana Leal e a filha (foto: Vitoria Torres/CB/DA Press)

Há três anos vivendo no Brasil, a conselheira agrícola da Embaixada de Portugal, Joana Leal, 41, encontrou no evento uma oportunidade de matar a saudade de casa e celebrar a integração entre as duas culturas. “Este é um dia fantástico. Temos aqui a imensidão da cultura portuguesa e brasileira. Estamos amando porque conseguimos comer pamonha, conseguimos comer pastel de nata, conseguimos comer sardinha, polvo, cabrito. E tudo isto somado a assistir ao jogo e ver o Cristiano Ronaldo jogar. A minha aposta é 2 a 1 para Portugal”.

Os amigos Paulo Nicolau, 60, e Vasco Muniz, 47, que viveram mais de 30 anos em Portugal, também prestigiaram a festa.

“Este é um evento espetacular. Fiquei sabendo que venderam cerca de 6 mil entradas. Este jogo chamou muita gente”, disse Vasco.

Já Paulo demonstrou confiança na seleção portuguesa. “Eu apoio Portugal 100%. Apesar de a Colômbia não ser um adversário pequeno. Mas eu penso que a união das pessoas que estão aqui vai ajudar a torcer. Vai ter dois gols do Ronaldo, tenho certeza”, apostou.

A embaixadora de Portugal no Brasil, Isabel Brilhante Pedrosa, explicou que a proposta foi unir duas paixões compartilhadas pelos portugueses e brasileiros: o futebol e as tradicionais festas de junho.

“Nós estamos no mês de junho, que é o mês dos santos populares em Portugal. Temos o Santo António, mais conhecido em Lisboa; temos o São João, que foi há dois dias e é especialmente celebrado na cidade do Porto; e vamos ter o São Pedro. Coincidindo com o mês da Copa, tinhamos que juntar as duas coisas, porque também há uma outra paixão que une Portugal e Brasil, que é o futebol”, observou

“Essa festa é um símbolo de que tudo nos une”, completou a diplomata.

Os amigos Paulo e Vasco (da esquerda para a direita) (foto: Vitoria Torres/CB/DA Press) Vitoria



