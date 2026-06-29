Cachorro-do-mato em estado crítico é resgatado na Fercal

Por Beatriz Ocké
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Um cachorro-do-mato foi resgatado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental no domingo (28/6), por volta das 17h30, na região do Setor de Chácaras da Fercal. O animal apresentava sinais de fraqueza, desnutrição e diversas lesões, dentre elas um grave ferimento no globo ocular esquerdo.
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A equipe realizou uma estabilização do local e uma avaliação inicial do animal, que posteriormente, foi encaminhado ao Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS) para receber atendimento veterinário especializado.
O cachorro-do-mato está sob os cuidados da equipe técnica da unidade e segue sendo monitorado por profissionais especializados para a sua recuperação correta.
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