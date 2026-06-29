Bar Responsa monta grande estrutura para público em dia de jogo da Seleção

Nesta segunda-feira (29/6), o Correio foi até o Bar Responsa, na 202 Sul, para acompanhar a atmosfera da torcida brasileira no primeiro confronto eliminatório do torneio, entre Brasil e Japão.

Casa lotada com mais de 560 pessoas. Para atrair os torcedores, foram instaladas 10 televisões e o pré-jogo teve música ao vivo com uma banda de pagode. O clima é de alegria e festa no bar.

A gerente geral do Responsa, Adélia Cardoso, falou sobre a expectativa para a partida e quais estratégias o bar adotou para ter casa cheia durante o Mundial: “Fizemos grande divulgação nas redes sociais. Aumentamos o número de trabalhadores no bar para dar conta da alta demanda também. A expectativa é a melhor possível, queremos ver o Brasil classificado e uma grande festa.”, contou a gerente, de 35 anos.

O Brasil entrou em campo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29/6) para enfrentar o Japão. Após grande fase de grupos, sendo a primeira da chave, a Seleção iniciou a busca pelo hexa na fase eliminatória do torneio.[