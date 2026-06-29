Jogo do Brasil e Japão antecipa pico na Estrutural rumo a Ceilândia e Taguatinga

O maior volume de carros foi registrado ao longo da via que liga o Plano Piloto e outras regiões administrativas como Vicente Pires, Taguatinga e Ceilândia - (crédito: Foto: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O trânsito na Via Estrutural, no sentido Ceilândia, ficou mais intenso por volta das 13h desta segunda-feira (29/6). O aumento no fluxo de veículos foi provocado pela combinação entre o horário de deslocamento de trabalhadores e a movimentação de torcedores que deixavam o trabalho mais cedo ou seguiam para encontros com amigos e familiares para assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra o Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.

O maior volume de carros foi registrado ao longo da via que liga o Plano Piloto e outras regiões administrativas como Vicente Pires, Taguatinga e Ceilândia, formando filas e provocando redução da velocidade em diversos trechos da rodovia. Apesar da lentidão, o trânsito permanecia em movimento, sem registro de interrupções na pista.

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A expectativa para a partida da Seleção alterou a dinâmica do trânsito durante o início da tarde. Além dos motoristas que retornavam para casa, muitos aproveitaram o horário para se deslocar até residências de parentes e amigos, o que elevou o número de veículos circulando na Estrutural e contribuiu para um fluxo acima do habitual para o período.