Rodoviária tem movimento tranquilo antes do jogo Brasil x Japão

Davi Antônio e Mônica Silva não tiveram aula hoje - (crédito: Foto: Luiz Fellipe Alves/C.B/D.A Press)

Faltando pouco para o apito inicial do jogo do Brasil contra o Japão, a Rodoviária do Plano Piloto estava com movimento tranquilo no início da tarde desta segunda-feira (29/6).

Esperançosos pela classificação, os torcedores estavam ansiosos para voltar para casa. O casal Davi Antônio e Mônica Silva não teve aula por causa do ponto facultativo. "Estamos indo para a Vila Planalto, a rodoviária está pouco movimentada. Acho que o jogo mais cedo contribuiu para isso", disse o estudante Davi Antônio, 18 anos.

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A namorada dele acredita em uma atuação sólida da Seleção Brasileira. "Acho que vai ser meio difícil, mas acredito que a gente consiga ganhar e trazer a classificação", avaliou Mônica Cardoso, 18.

Por outro lado, o vigilante Wilson Silva, 57, aposta todas as fichas em uma vitória fácil. "Vai ser uns 3 x 0. O jogo deve ser tranquilo", destacou.

Embarcando para o trabalho, ele afirmou que a partida não atrapalhou movimentação do transporte público. "A rodoviária não está muito cheia e tem muitos ônibus. Todo mundo vai poder voltar pra casa e não perder o jogo", disse enquanto embarcava no ônibus.

Indo para o aeroporto acompanhado do filho, o carteiro Fernando Barista, 39, esperava uma vitória de 2 x 1. "Eu acho que o Brasil vai conseguir uma boa vitória. Estou ansioso", afirmou.