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Trânsito

Acidente com três veículos deixa um ferido e complica trânsito na EPTG

Batida ocorreu na manhã desta segunda-feira (29/6), logo após o viaduto do SIA; uma pessoa foi hospitalizada

O condutor da Fiat Strada, um jovem de 26 anos, foi o único a precisar de transporte médico - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O condutor da Fiat Strada, um jovem de 26 anos, foi o único a precisar de transporte médico - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma colisão envolvendo três veículos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) no fim da manhã desta segunda-feira (29/6). O acidente ocorreu por volta das 11h30, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no sentido Taguatinga, logo após o viaduto do SIA. De acordo com os bombeiros, a batida envolveu uma picape Fiat Strada Volcano cinza, um Hyundai HB20 branco e uma caminhonete branca.

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O condutor da Fiat Strada, um jovem de 26 anos, foi o único a precisar de transporte médico. Ele queixava-se de fortes dores na região do peito e, após receber os primeiros socorros na pista, foi encaminhado em uma ambulância ao hospital.

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Os motoristas dos outros dois veículos envolvidos no engavetamento, uma mulher de 24 anos e um homem de 37, foram avaliados no local pelas equipes de emergência, mas não sofreram ferimentos. A dinâmica da colisão será investigada. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) assumiu o controle do local.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 29/06/2026 13:47
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