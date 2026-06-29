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TRÂNSITO

EPTG flui sem retenções após início do jogo do Brasil nesta segunda

A via apresentava tráfego tranquilo, mesmo com a movimentação de motoristas em razão do jogo da Seleção Brasileira

EPTG com fluxo tranquilo durante jogo Brasil x Japão - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
EPTG com fluxo tranquilo durante jogo Brasil x Japão - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O trânsito na Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG), no sentido Taguatinga, seguia tranquilo por volta das 14h desta segunda-feira (29/6). Diferentemente de outras vias do Distrito Federal, que registraram aumento no fluxo de veículos no início da tarde, a via apresentava boa fluidez, sem retenções significativas.

Os motoristas encontravam trânsito livre ao longo da via, com velocidade dentro da normalidade e sem registros de congestionamentos. O cenário favoreceu quem deixava o trabalho ou seguia para casa e para encontros com amigos e familiares para acompanhar a partida entre Brasil x Japão.

Mesmo com a expectativa de maior circulação de veículos por causa do jogo, a EPTG manteve boas condições de tráfego no sentido Taguatinga.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 29/06/2026 14:43
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