Em clima de Copa, universitários lotam bar na Asa Norte

"Acho que vai ser 2 a 1. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que a gente consegue", disse Sara Katrine - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O clima de Copa tomou conta do Bar Por do Sol, na Asa Norte, no início da tarde desta segunda-feira (29/7). Conhecido por reunir um público jovem, o estabelecimento ficou lotado de universitários e grupos de amigos que escolheram o local para acompanhar a partida entre Brasil e Japão pelas oitavas de final.

Moradora da Granja do Torto, a designer de sobrancelhas Sara Katrine, 23 anos, conta que já é frequentadora do bar, principalmente em dias de jogos do Flamengo. "A gente já conhecia, tem costume de vir para cá. É um ambiente agradável", afirma. Para ela, a Seleção deve encontrar dificuldades, mas sai com a classificação. "Acho que vai ser 2 a 1. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que a gente consegue."

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Os amigos demonstravam confiança no desempenho brasileiro (foto: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Em outra mesa, os amigos Lucas Nery, Matheus Araújo, Léo Valdez e Mateus Rocha, todos de 19 anos, demonstravam confiança no desempenho brasileiro. Estudantes de relações internacionais e engenharia de software, eles contam que são amigos desde a época do ensino médio e decidiram assistir à partida no bar mesmo sem planejamento. "A gente conhecia o bar. Não se programou e achava que estaria vazio", disseram.

Para o grupo, o favoritismo brasileiro é claro. "O pessoal está falando muito bem do Japão, mas está achando que o Brasil é o de 1970. Vai ser 3 a 0. Um do Vini, e o Neymar entra para fazer uma graça", brincaram.