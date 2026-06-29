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COPA DO MUNDO

Torcedores lotam bar Quintal da Tia Sandra para ver a Seleção

Brasil enfrenta seleção do Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Rafael Rodrigues, capitão da seleção brasileira de futsal, acompaha o jogo no local com o filho Henry, de 9 meses

Bar Quintal da tia Sandra durante partida Brasil x Japão - (crédito: Francisco Artur de Lima)
Bar Quintal da tia Sandra durante partida Brasil x Japão - (crédito: Francisco Artur de Lima)

Torcedores brasileiros lotam o bar Quintal da Tia Sandra, no Sudoeste, nesta segunda-feira (29/6), para acompanhar a partida contra o Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A torcida pelo Brasil tem participação ilustre do pequeno Henry Rodrigues, de 9 meses. Filho do jogador Rafael Rodrigues, capitão da seleção brasileira de futsal, Henry está trajado com o manto canarinho e animado para acompanhar sua primeira Copa do Mundo com esperança pelo hexa.

"Brasil entrou bem taticamente, mas Japão devido a linha defensiva, tem vantagem numérica em cima do ataque brasileiro", disse Rodrigues, ao destacar a necessidade de o Brasil ter feito gol no primeiro tempo, o que acabou não ocorrendo.

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Jogador da seleção brasileira de futsal, Rafael Rodrigues e o filho Henry
Jogador da seleção brasileira de futsal, Rafael Rodrigues e o filho Henry (foto: Francisco Artur de Lima)
 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/06/2026 14:50 / atualizado em 29/06/2026 14:50
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