Torcedores lotam bar Quintal da Tia Sandra para ver a Seleção

Torcedores brasileiros lotam o bar Quintal da Tia Sandra, no Sudoeste, nesta segunda-feira (29/6), para acompanhar a partida contra o Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.



A torcida pelo Brasil tem participação ilustre do pequeno Henry Rodrigues, de 9 meses. Filho do jogador Rafael Rodrigues, capitão da seleção brasileira de futsal, Henry está trajado com o manto canarinho e animado para acompanhar sua primeira Copa do Mundo com esperança pelo hexa.



"Brasil entrou bem taticamente, mas Japão devido a linha defensiva, tem vantagem numérica em cima do ataque brasileiro", disse Rodrigues, ao destacar a necessidade de o Brasil ter feito gol no primeiro tempo, o que acabou não ocorrendo.

Jogador da seleção brasileira de futsal, Rafael Rodrigues e o filho Henry (foto: Francisco Artur de Lima)

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