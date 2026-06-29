Ponto facultativo no DF movimenta bares em transmissão de Brasil x Japão

Nesta segunda-feira (29/6), a Seleção Brasileira disputa o primeiro jogo das fases eliminatórias da Copa do Mundo, em mata-mata contra o Japão. No Fausto & Manoel, do Sudoeste, o clima é de festa e otimismo. Pelos dois telões do espaço, enquanto os torcedores escutavam a frase "um jogo muda tudo" ecoar na transmissão oficial, a energia da torcida se multiplicava. O ponto facultativo, decretado na última quinta (25/6), animou aqueles que curtem acompanhar o Mundial com a energia contagiante dos bares de Brasília.

O movimento intenso confirmou a alta expectativa dos brasilienses para a partida decisiva. Segundo o gerente do Fausto & Manoel, Afrânio Cordeiro, o público, que compareceu em peso, superou o fluxo das rodadas anteriores. "Hoje, está mais do que os jogos passados, até cadeira faltou pra gente, temos cerca de 100 pessoas", contabiliza, dividindo-se entre o telão e o atendimento. Para Afrânio, o decreto oficial impulsionou a presença dos torcedores e aqueceu o consumo no comércio local. "O ponto facultativo ajudou muito e está saindo de tudo que tem no cardápio", comemora.

Para a advogada Karina Sanfer, 37 anos, que levou o cãozinho Pistache vestido a caráter com roupa e acessórios do Brasil, a tarde começou animada. Ela aposta que o Brasil fará uma grande partida e sairá vitorioso. "A expectativa é a melhor possível, o brasil vai passar pras oitavas de final. nós temos um técnico muito bom, ele sabe o que ele faz", destaca, elogiando o comando de Carlo Ancelotti.

Liberada do serviço para acompanhar o jogo, Karina celebrou o momento ao lado de amigos de faculdade de longa data. "O palpite é de 2 x 0 para o Brasil", projeta. Quem também escolheu o tradicional bar do Sudoeste foram os amigos da advogada, a corretora de imóveis Stephanie Brito, 31, que chegou cedo ao local com o marido. A torcedora espera que o atacante Vini Jr., o camisa 7, comande as jogadas ofensivas rumo ao sonho do hexacampeonato. "Estamos aqui desde as 11h40 reunidos pela vitória", comenta, cravando o placar de 2 x 1 para a Seleção Brasileira.

Em mesas vizinhas, o clima de comemoração é o mesmo. O servidor público Thiago Belisário, 40, aproveitou o ponto facultativo para torcer de perto. "O decreto hoje veio em boa hora para assistir ao brasil, estou muito feliz e acreditando na seleção", comemora. A servidora pública Monique Temp, 34, endossou o coro festivo e também apostou em uma vitória por 2 x 1.

Monique estava com a filha Isabela, 13, e a mãe, Giovana Temp, 54, que curtem ir ao bar pela energia contagiante. As apostas delas são 2 x 1 e 3 x 0, respectivamente. "Temos que ter confiança, não é?", diz Giovana.

Para este jogo, a expectativa geral do público é de superação para carimbar o passaporte para a próxima etapa.

Em caso de vitória, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, disputado nessa terça (30/6), às 14h.