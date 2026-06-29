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Entrada do Endrick para o segundo tempo é comemorada no Bar do Simpsons

Com a derrota parcial do Brasil por 1 x 0 na etapa inicial, torcedores no bar da 307 Sul vibram com a entrada do brasiliense

Torcedores no Bar dos Simpsons - (crédito: Isac Mascarenhas)
Torcedores no Bar dos Simpsons - (crédito: Isac Mascarenhas)

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Kaishu Sano aproveitou o erro na saída de bola brasileira para abrir o placar para os japoneses, em Houston (EUA). Na bronca, a torcida do Brasil no Bar do Simpsons clamou pela entrada do brasiliense Endrick para a etapa final.

Quando a plaquinha de substituição na volta do intervalo subiu e o camisa 19 apareceu no telão, gritos de Endrick e muitas palmas ecoaram no local por conta da entrada do atacante brasiliense.

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Entrada do Endrick para o segundo tempo é comemorada no Bar do Simpsons
Com a derrota parcial do Brasil por 1 x 0 na etapa inicial, torcedores no bar da 307 Sul vibram com a entrada do brasiliense

*Mel Karoline

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Kaishu Sano aproveitou o erro na saída de bola brasileira para abrir o placar para os japoneses, em Houston (EUA). Na bronca, a torcida do Brasil no Bar do Simpsons clamou pela entrada do brasiliense Endrick para a etapa final.

Os torcedores pegaram no pé de Casemiro e Danilo. O lateral direito foi quem errou o passe e entregou a “paçoca” para o jogador asiático. O camisa cinco da Amarelinha não conseguiu parar Kaishu e o defensor abriu o placar para o Japão.

Quando a plaquinha de substituição na volta do intervalo subiu e o camisa 19 apareceu no telão, gritos de Endrick e muitas palmas ecoaram no local por conta da entrada do atacante brasiliense.

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 29/06/2026 15:41
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