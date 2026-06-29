Cardápio mistura sushi e coxinha na Embaixada do Japão

Embaixada do Japão serve comidas típicas do Brasil e do Japão em dia de duelo na Copa - (crédito: Davi Pereira)

Se dentro de campo o duelo entre Brasil e Japão é marcado pela disputa acirrada, fora dele a convivência é de harmonia, inclusive no cardápio. Na Embaixada do Japão, os torcedores que se reuniram para acompanhar a partida encontram opções que agradam aos dois lados, com uma mistura que vai do sushi à coxinha.



Além dos tradicionais pratos japoneses, como o sushi e sashimis, o público também pode optar por salgados populares no Brasil, como quibe, baguete e, claro, o guaraná.

A diversidade gastronômica reflete o clima do evento: embora a torcida esteja dividida, o espaço celebra o encontro entre culturas, unindo brasileiros e japoneses em torno do futebol e da comida.

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