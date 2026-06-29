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Ex-BBB Chaiany Andrade acompanha jogo em bar de Ceilândia e aposta na vitória

Beer House está lotado na tarde desta segunda-feira (29/6); gerente reforçou equipe com 30 funcionários para atender à alta demanda

Chaiany Andrade, ex-participante do BBB 26, acompanha Brasil x Japão no Beer House em Ceilândia - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Chaiany Andrade, ex-participante do BBB 26, acompanha Brasil x Japão no Beer House em Ceilândia - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A tarde desta segunda-feira (29/6) foi de casa cheia no Beer House, em Ceilândia, para a transmissão de Brasil x Japão. Entre os torcedores que acompanham o confronto está a ex-participante do BBB 26 Chaiany Andrade, que assiste ao jogo ao lado de familiares e amigos e mantém o otimismo.

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Mesmo quando o placar ainda estava em 1 x 0 para o Japão, Chaiany demonstrava confiança na reação da Seleção Brasileira. "Nós vamos virar. Não vamos perder a esperança", afirmou. A ex-BBB também disse acreditar que Vinícius Júnior marcará um dos gols e que a entrada de Endrick poderá mudar o rumo da partida que, agora, está em 1 x 1.

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O movimento intenso no estabelecimento surpreendeu. O gerente do Beer House, Gilberto Souza, comemora a casa cheia. Houve até filas e as vendas aumentaram durante a transmissão do jogo.

Para atender à demanda, o estabelecimento reforçou a operação e convocou toda a equipe de trabalho, além de contratar cerca de 30 funcionários temporários.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 29/06/2026 15:29
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