Ex-BBB Chaiany Andrade acompanha jogo em bar de Ceilândia e aposta na vitória

A tarde desta segunda-feira (29/6) foi de casa cheia no Beer House, em Ceilândia, para a transmissão de Brasil x Japão. Entre os torcedores que acompanham o confronto está a ex-participante do BBB 26 Chaiany Andrade, que assiste ao jogo ao lado de familiares e amigos e mantém o otimismo.

Leia também: Ponto facultativo no DF movimenta bares em transmissão de Brasil x Japão

Mesmo quando o placar ainda estava em 1 x 0 para o Japão, Chaiany demonstrava confiança na reação da Seleção Brasileira. "Nós vamos virar. Não vamos perder a esperança", afirmou. A ex-BBB também disse acreditar que Vinícius Júnior marcará um dos gols e que a entrada de Endrick poderá mudar o rumo da partida que, agora, está em 1 x 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O movimento intenso no estabelecimento surpreendeu. O gerente do Beer House, Gilberto Souza, comemora a casa cheia. Houve até filas e as vendas aumentaram durante a transmissão do jogo.

Para atender à demanda, o estabelecimento reforçou a operação e convocou toda a equipe de trabalho, além de contratar cerca de 30 funcionários temporários.