Pagode e festa! Vitória da Seleção nos acréscimos incendeia torcida

O Boteco Caju Limão, no Sudoeste, foi tomado por uma explosão de alívio e alegria com o apito final. Após um segundo tempo tenso, o gol da virada brasileira saiu nos acréscimos, fazendo a casa lotada ir ao delírio. Nem mesmo a longa extensão da partida dada pela arbitragem tirou o brilho da comemoração, que emendou com muito pagode e cerveja gelada. O clima de apreensão deu lugar a uma grande festa, prometendo se estender enquanto o público tiver fôlego.

A classificação dramática testou a resistência dos torcedores mais pessimistas. A servidora pública Heloiza Britto, 40 anos, admitiu que o sofrimento durou até o último segundo de jogo. "A sensação foi de muita angústia e aflição. Eu pensava que a gente não ia passar e confesso que apostei no bolão contra o Brasil. Foi tenso até o último minuto, mas estou muito feliz", confessou, aliviada, na mesa composta por seis amigas.

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A bióloga Rafaela Gomes, 40, também criticou a postura do árbitro no encerramento, mas celebrou a energia da vitória. "O coração bateu acelerado o tempo inteiro. O Brasil começou atrás, empatou e demorou muito para fazer o segundo gol. Fez o último gol há minutos de começar a prorrogação e depois o jogo não terminava nunca. Culpa do juiz. Mas foi muito bom estar cercada de amigos, festejou Rafaela.

Para o confronto de domingo nas oitavas de final, ela planeja repetir o elenco de torcedores. "Quero vir com as mesmas pessoas de hoje, porque foram pé quente. Hoje, a festa vai até a energia acabar", disse.

Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga na próxima fase e agora aguarda a definição do seu adversário nas oitavas de final. O Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira (30/6), às 14h.