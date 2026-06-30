Nova fase da Copa agita comércio no DF, aponta presidente da Fecomércio

O presidnete da Fercomércio destacou que a Copa segue impulsionando setores como os de bares, restaurantes e vestuário - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O avanço do Brasil na Copa do Mundo 2026 seguirá estimulando a movimentação no comércio do Distrito Federal. O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire, falou sobre o clima de otimismo nos estabelecimentos durante o CB.Poder, programa em parceria do Correio e da TV Brasília.

Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Sibele Negromonte, Freire comentou que o movimento vem crescendo a cada partida. “Foram 400 pessoas no primeiro jogo, 600 no segundo, 800 no terceiro e ontem (em Brasil x Japão) foram mais de 1.000 pessoas no Sesc da 504 Sul." Além dos bares e restaurantes, os demais setores do comércio também têm se beneficiado do período de jogos, que coincidiu com as festividades de São João e Dia dos Namorados. "Foi uma sequência de estímulos (para o consumo)", reforçou.

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“Não tem como o comércio não crescer porque são datas extremamente importantes, comemorativas”, indicou o presidente. A projeção da Fecomércio é de crescimento entre 10% e 20% nas vendas do DF, durante o período da Copa. "A área de tecnologia começou a vender antes, e o setor de vestuário, roupas e bandeiras vai aumentando à medida que a Seleção vai avançando.”

Ele também comentou sobre o PL nº 970/2024, de autoria do deputado Max Maciel, que busca criar os Territórios de Distrito Criativo e Tecnológico em todo Distrito Federal. O projeto visa uma possibilidade de revitalização do Setor Comercial Sul (SCS). "A criação do Polo Tecnológico é muito importante, porque pode ser criada uma rua 24 horas. Dar vida à Brasília para além da meia-noite. E o SCS é muito central", destaca o presidente. José Aparecido descreve que a revitalização do espaço está sendo pensada com a Universidade Católica de Brasília.

O PL está em discussão na Câmara Legislativa. "Nossa esperança é de que o legislativo aprove e que, eventualmente, ocorra a revitalização daquele setor tão importante para o DF", afirmou.

Festivais

O presidente da Fecomércio lembrou ainda do Festival de Inverno, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), que acontece em 25 e 26 de julho, no Estacionamento 11 do Parque da Cidade. Entre os destaque da 4ª edição do evento está a banda BaianaSystem. "Tudo gratuito", avisou.

Entre julho e agosto, ainda acontecerá o Festclown, no Sesc Cultural, na 511 Norte. O evento internacional terá mais de 50 apresentações. "Nós, do Sesc, é que fazemos 70% da cultura local. E estamos ampliando", celebrou Freire.



