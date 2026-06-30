CLDF aprova criação da região administrativa 26 de setembro

O apoio operacional necessário ao funcionamento da administração regional criada pela lei será fornecido pela administração de Vicente Pires - (crédito: Mila Ferreira)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (30/6), o Projeto de Lei 2377/2026, de autoria do Governo do Distrito Federal (GDF), que cria a região administrativa 26 de setembro. A proposta foi aprovada em dois turnos por 18 votos favoráveis e uma abstenção.

De acordo com a exposição de motivos enviada pela governadora Celina Leão, a nova região tem como objetivo “atender os propósitos relativos à descentralização administrativa, utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida”.

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Segundo o GDF, o apoio operacional necessário ao funcionamento da administração regional criada pela lei será fornecido pela administração de Vicente Pires. O Executivo esclarece, por fim, que a aprovação da lei não acarretará impacto orçamentário e financeiro ao governo.

“Já criamos outras regiões administrativas aqui na CLDF e não podemos afirmar que isso necessariamente trouxe desenvolvimento para estas áreas como a gente queria. Quando você cria uma região administrativa sem estrutura, você cria uma fantasia”, questionou Fábio Félix (Psol), apesar de ter votado favoravelmente ao projeto. “Estamos a três meses das eleições de outubro. Criar uma região administrativa no papel e na teoria que não se concretiza pode gerar uma fantasia para a população, que não quer dizer investimento” completou.

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O deputado Eduardo Pedrosa (União) defendeu o projeto. “A governadora está no cargo há 60 dias, ela não poderia ter feito isso antes. Quando se cria essas regiões administrativas, você traz para essas áreas um olhar muito mais atento do Estado e, naturalmente, cria uma identidade para aquela comunidade”, afirmou.