CLDF aprova alterações no Fundo de Desenvolvimento Rural do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, em dois turnos, nesta terça-feira (30/6), o Projeto de Lei 2345/2026, que altera a lei de criação do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR), criando quatro submodalidades de crédito, voltadas às mulheres, às associações/cooperativas, às estruturas rurais e às mudanças climáticas.
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O FDR já é constituído por três modalidades: FDR-Social, FDR-Crédito e FDR-Aval. As novas submodalidades estão inclusas na versão Crédito.
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De acordo com a exposição de motivos enviada pela governadora Celina Leão (PP), a proposta busca aprimorar a economicidade e a eficiência nos processos de concessão de financiamento e na oferta de garantias complementares para o DF e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride).
Ainda segundo a justificativa do GDF para o projeto, a aprovação faz com que a Secretaria de Agricultura do DF alinhe-se ao entendimento jurídico dos órgãos consultores e fiscalizadores do sistema de gestão do FDR, especialmente quanto ao uso e desenvolvimento sustentável do espaço rural.
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