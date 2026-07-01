Chapada dos Veadeiros: Férias de julho em família no coração do Cerrado

As férias de julho são uma oportunidade para novas experiências em contato com a natureza. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, as famílias encontram cachoeiras, formações rochosas e a biodiversidade do Cerrado em um cenário que une lazer e aprendizado para todas as idades.
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Com gestão de uso público realizada pela Parquetur, o parque é uma opção para quem deseja aproveitar o recesso escolar em um dos mais importantes patrimônios naturais do Brasil.
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Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural Mundial, o local abriga uma das áreas mais conservadas do Cerrado, bioma de grande biodiversidade. A visita proporciona uma imersão em paisagens únicas, com trilhas que levam a cachoeiras e mirantes.
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Durante as férias, o destino busca aproximar crianças e adultos da natureza, despertando o interesse pela fauna, flora e pela conservação ambiental. O parque oferece infraestrutura para receber visitantes com conforto e segurança, incluindo uma van que proporciona mais comodidade durante o dia de trilha.
Promoção para famílias em julho
Durante todo o mês de julho, entre os dias 1º e 31, o parque participa da campanha Combo Família. A iniciativa oferece preços promocionais para grupos de visitantes:
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Três pessoas: R$ 124,95
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Quatro pessoas: R$ 156,80
Mais informações e reservas estão disponíveis no site do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A Parquetur, empresa brasileira responsável pela administração do uso público do parque, foca na conservação da natureza e na educação ambiental.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.