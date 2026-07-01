Chapada dos Veadeiros: Férias de julho em família no coração do Cerrado

Cachoeiras e formações rochosas, como as da imagem, são atrações na Chapada dos Veadeiros durante as férias de julho - (crédito: Divulgação)

As férias de julho são uma oportunidade para novas experiências em contato com a natureza. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, as famílias encontram cachoeiras, formações rochosas e a biodiversidade do Cerrado em um cenário que une lazer e aprendizado para todas as idades.

Com gestão de uso público realizada pela Parquetur, o parque é uma opção para quem deseja aproveitar o recesso escolar em um dos mais importantes patrimônios naturais do Brasil.

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Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural Mundial, o local abriga uma das áreas mais conservadas do Cerrado, bioma de grande biodiversidade. A visita proporciona uma imersão em paisagens únicas, com trilhas que levam a cachoeiras e mirantes.

Durante as férias, o destino busca aproximar crianças e adultos da natureza, despertando o interesse pela fauna, flora e pela conservação ambiental. O parque oferece infraestrutura para receber visitantes com conforto e segurança, incluindo uma van que proporciona mais comodidade durante o dia de trilha.

Promoção para famílias em julho

Durante todo o mês de julho, entre os dias 1º e 31, o parque participa da campanha Combo Família. A iniciativa oferece preços promocionais para grupos de visitantes:

Três pessoas: R$ 124,95

Quatro pessoas: R$ 156,80

Mais informações e reservas estão disponíveis no site do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A Parquetur, empresa brasileira responsável pela administração do uso público do parque, foca na conservação da natureza e na educação ambiental.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.