Férias no CCBB têm roteiro gratuito com arte, circo e muito mais

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília) oferece em julho uma programação de férias gratuita com o Rolê Cultural. A agenda inclui arte, circo, oficinas e espetáculos para todas as idades. Uma das atrações é o Passaporte de Férias, que permite ao público colecionar carimbos a cada atividade concluída.
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Os ingressos para as atividades gratuitas estão disponíveis no site ingressos.ccbb.com.br ou na bilheteria do CCBB Brasília.
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Oficinas para criar e brincar
As oficinas acontecem de terça a domingo. Na "Oficina Origami Fantástico" (17h, a partir de 8 anos), os participantes aprendem três dobraduras de inspiração oriental. A "Oficina Introdução ao Desenho de Mangá" (19h, a partir de 14 anos) explora a linguagem visual dos quadrinhos japoneses.
Para quem gosta de animação, a "Oficina Formas Animadas" (terça a sexta, 14h, a partir de 6 anos) ensina a criar personagens com objetos do cotidiano. Nos fins de semana, a "Oficina Bolhas Gigantes" (sábados e domingos, 14h, a partir de 4 anos) ocupa o jardim do centro cultural.
Espetáculos e atividades especiais
Dois fins de semana de julho terão edições do Dia de Rolê. Nos dias 12 e 25, o Palhágico ChouChou apresenta um espetáculo gratuito ao ar livre com palhaçaria e ilusionismo. Já nos dias 18 e 26, a Brincadeira de Circo convida o público a aprender técnicas de equilíbrio e perna de pau com os artistas.
Aos sábados e domingos, às 16h, a Visita-Espetáculo propõe uma caça às cartas deixadas por Oscar Niemeyer pelo prédio do CCBB, com músicas e brincadeiras.
Programação para bebês e acessibilidade
Para os pequenos, as atividades ocorrem de sexta a domingo. A "Oficina Sensorial para Bebês - A Casa" (10h e 10h30, de 0 a 3 anos) explora texturas e sons. O "História Contada para Bebês - Tem Alguém em Casa?" (9h30, de 0 a 3 anos) transforma o livro de Aline Abreu em uma brincadeira.
Toda sexta-feira, o Rolê com Libras promove experiências de convivência entre pessoas surdas e ouvintes. A programação alterna jogos e vivências nas exposições "Amazônicas: Poéticas Femininas" e "Yoshitaka Amano - Além da Fantasia".
Como funciona o Passaporte de Férias
Para registrar o percurso, o Passaporte de Férias do Rolê Cultural pode ser retirado na Sala do Rolê Cultural, mediante apresentação de um ingresso de atividade do Educativo. A cada evento concluído, o participante recebe um carimbo. O passaporte inclui um Diário de Bordo e selos especiais para quem convida amigos ou compartilha a experiência nas redes sociais.
Para facilitar o acesso, a van "Vem pro CCBB" oferece transporte gratuito de quinta a domingo, com saídas de um ponto próximo à Biblioteca Nacional.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.