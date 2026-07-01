Parque Ambiental do Colégio Agrícola se torna Parque Distrital Lobo-Guará

O Parque Ambiental do Centro de Educação Profissional Colégio Agrícola de Brasília sofreu uma alteração em seu nome e passa a ser chamado Parque Distrital Lobo-Guará. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quarta-feira (1/7), e tem como principal objetivo a integração do local ao grupo de unidades de proteção integral (UPIs) como parque distrital.

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No total, o parque possui 868,5111 hectares de área e atua na proteção de fauna silvestre de grande porte ameaçada de extinção ou em declínio populacional. Além disso, o espaço também realiza a conservação dos recursos hídricos, da paisagem e da biodiversidade local.

O plano de manejo estabelecido para o parque permite as atividades de pesquisa científica, educação, interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza e turismo ecológico, desde que essas estejam alinhadas com o objetivo de preservação da unidade.

A mudança foi oficializada pela Lei Complementar nº 1.070 e atribuiu a responsabilidade do local ao Instituto Brasília Ambiental para regularizar o lote, além de realizar o monitoramento, integração à comunidade e outras medidas relacionadas à proteção ambiental.

A nova legislação revoga a Lei Complementar nº 630, de 29 de julho de 2002, que havia criado o antigo formato do parque. As atividades de demarcação, cercamento e sinalização dos limites do parque também foram liberadas.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

Parque Distrital Lobo-Guará