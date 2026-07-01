Primeira unidade de estudos do autismo no Centro-Oeste é inaugurada no DF

25 pesquisadores realizam a sistematização de dados epidemiológicos e contribuem para a formulação de políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) - (crédito: Divulgação/ Fepecs)

Por Luiz Francisco*

O primeiro Centro de Estudos nos Transtornos do Espectro Autista (Cetea) da região Centro-Oeste foi inaugurado nesta quarta-feira (1°/7) na Estação 108 Sul do Metrô-DF. O espaço é um centro de pesquisas interdisciplinar e sem fins lucrativos, que conta com um corpo técnico diversificado para uma visão integral do autismo.

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Vinculado à Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP-DF) e com recursos da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), o Cetea tem papel no desenvolvimento de pesquisas científicas e clínicas. São 25 pesquisadores que realizam a sistematização de dados epidemiológicos e que contribuem para a formulação de políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além das pesquisas, o Cetea integra ensino, serviço e comunidade, com a inclusão de estudantes e residentes no acolhimento de pessoas com TEA. O espaço funciona em parceria com o Centro de Referência Especializado em Autismo (Cretea), com o Centro de Orientação Médico Psicopedagógica (Compp) e os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi).

O espaço também promoverá cursos a servidores da atenção psicossocial e áreas afins, que utiliza tecnologias e metodologias inovadoras dentro do campo atípico. A iniciativa melhora no atendimento ao público-alvo.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso