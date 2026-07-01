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NOTIFICAÇÃO

DER define prazo para retirada de veículos apreendidos antes de irem a leilão

Edital do DER-DF determina 10 dias de prazo, a contar da publicação do edital, ocorrida nesta terça-feira (30/6). Proprietários devem quitar todas as dívidas para poderem retirar os veículos. Caso não consigam, veículos vão a leilão

DER-DF dá prazo para que donos de veículos apreendidos façam a retirada anhtes de leilão - (crédito: Divulgação / DER-DF)
DER-DF dá prazo para que donos de veículos apreendidos façam a retirada anhtes de leilão - (crédito: Divulgação / DER-DF)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) publicou o Edital de Notificação de Retirada de Veículo para que proprietários, fiduciários, arrendatários e instituições credoras possam regularizar e retirar veículos apreendidos em operações de trânsito.

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O edital estabeleceu o período de 10 dias para efetivar a retirada, a partir da data de publicação do edital, que ocorreu nesta terça-feira (30/6). A convocação vale para todos os bens atualmente armazenados no pátio da concessionária do DER-DF e da Via Brasília Segura, em Samambaia.

No momento da retirada, o proprietário deve estar com todos os débitos obrigatórios quitados, como IPVA, multas, taxa de licenciamento e seguro DPVAT. A liberação também pode ser feita mediante autorização judicial.

Veículos cujos proprietários não se manifestarem serão automaticamente incluídos no próximo leilão de 2026.

*Estagiário sob supervisão

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 01/07/2026 19:19 / atualizado em 01/07/2026 19:21
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