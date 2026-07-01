GDF oferece 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos

A castração gratuita de cães e gatos ocorre durante o programa GDF na Sua Porta, em São Sebastião - (crédito: Divulgação/Sepan-DF)

A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF) disponibiliza 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos durante a edição do programa GDF na Sua Porta, em São Sebastião. A ação começou na segunda-feira (30/7) e segue até sexta-feira (3/7), com a distribuição de 120 senhas por dia.

As vagas são divididas da seguinte maneira: 180 para cadelas, 180 para cachorros, 120 para gatas e 120 para gatos. O cadastro é realizado presencialmente, por ordem de chegada, com distribuição das senhas a partir das 6h. Após o atendimento, os tutores fazem o agendamento da cirurgia em uma das clínicas credenciadas pela secretaria.

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Para participar, é necessário morar no Distrito Federal, apresentar comprovante de residência e possuir cadastro na plataforma CRIA. Cada CPF permite o cadastramento de um único animal.

Além da cirurgia, o programa oferece hemograma, anestesia intravenosa e implantação de microchip. Tutores inscritos no Cadastro Único também podem contar com anestesia inalatória, quando indicada pelo médico-veterinário.

A castração reduz o risco de tumores de mama e de infecções uterinas em fêmeas, diminui a incidência de câncer de testículo em machos e contribui para a prevenção da transmissão de doenças como esporotricose, FIV e FeLV.



