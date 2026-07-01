Foragida por homicídio, tráfico e roubos é presa no Núcleo Bandeirante

Uma mulher foragida da Justiça e considerada de alta periculosidade foi recapturada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite dessa terça-feira (30/6), no Núcleo Bandeirante.
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A suspeita foi localizada por volta das 22h30, na região do Setor de Oficinas e Pequenas Indústrias (SOPI), onde foi abordada em via pública. Durante a verificação nos sistemas policiais, os militares constataram a existência de um mandado de recaptura em aberto.
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Segundo a PMDF, a mulher possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e diversos roubos, além de ter mais de 18 anos de pena a cumprir.
Após a confirmação da ordem judicial, ela foi presa e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).
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