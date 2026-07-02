"Nossa missão é devolver identidade e humanidade", diz delegada sobre Projeto Orfeu

A delegada Karen Lankamer destacou o papel social da ação durante a solenidade no Instituto de Identificação - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

O lançamento do Projeto Orfeu pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (2/7), marca o início de uma força-tarefa voltada para solucionar casos históricos de desaparecimentos e reanalisar dados biométricos de cadáveres não identificados nos últimos 30 anos. A delegada Karen Lankamer, da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher (DIAM) e ponto focal da iniciativa, destacou o papel social da ação durante a solenidade no Instituto de Identificação.

"Entrei na segurança pública como papiloscopista e aprendi que a impressão digital traz toda uma história", pontuou a delegada. "O Projeto Orfeu demonstra que a missão da Polícia Civil não é só uma investigação criminal, mas principalmente devolver identidade, história e humanidade para as famílias. A maior dor nem sempre é a perda, mas muitas vezes é a ausência de uma notícia."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A reanálise do acervo é viabilizada pelo cruzamento de biometrias antigas com sistemas tecnológicos modernos e integrados a bancos de dados locais e federais. O diretor do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Raimundo Cleverland, enfatizou que o avanço tecnológico atua diretamente na esfera humanitária. "O comprometimento dessa equipe é que vai permitir, juntamente com o eixo da tecnologia, desmobilizar esse momento de sofrimento e de angústia infinita das famílias", apontou. Ele explicou que, embora o desejo seja dar notícias diferentes, o processo permite "promover o encerramento de um momento de luto".

Representando a Delegacia-Geral, a chefe de gabinete Viviane Bonato relembrou um caso marcante de 2007 para ilustrar o impacto psicológico da falta de respostas. "Enquanto a gente não tem essa formalidade, parece que vive aquela dor diariamente, nunca termina", relatou, destacando que das 409 ocorrências mapeadas, 118 identidades já foram recuperadas.

O encerramento desses ciclos conta com uma rede que envolve outras estruturas de governo e registradores do DF. O secretário executivo de Relações Institucionais, Mauro Oliveira, representando a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), ressaltou os altos índices de resolução de desaparecidos na capital e o peso emocional de contatar as famílias. Em suporte logístico e de localização, o secretário de Justiça e Cidadania (Sejus), Jaime Santana de Sousa, colocou a Subsecretaria de Assuntos Funerários e Cemiteriais à disposição para ajudar a mapear os sepultamentos.

Na ponta final do atendimento, a Associação dos Notários e Registradores do DF (Anoreg-DF) atuará na regularização documental de forma gratuita. O presidente da entidade, Allan Nunes Guerra, informou que os 14 cartórios civis locais farão buscas e retificações de certidões diretamente com a Corregedoria, sem necessidade de vias judiciais. "Reconhecemos nesse programa um projeto de paz social e de conforto às famílias", ressaltou Guerra.