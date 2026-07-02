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Exposição na Rodoviária do Plano exalta ancestralidade, resistência e feminismo preto

A exposição "Chão Ancestral" é organizada pelo Festival Latinidades – evento que celebra a valorização da cultura afro-latina e afro-brasileira – e reúne fotografias que mostram a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos

Rodoviária do Plano Piloto recebe exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras - (crédito: Divulgação/ Festival Latinidades)
Rodoviária do Plano Piloto recebe exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras - (crédito: Divulgação/ Festival Latinidades)

Por Luiz Francisco*

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A exposição "Chão Ancestral" ganha espaço na Rodoviária do Plano Piloto, até 31 de julho. A mostra reúne imagens que celebram a força, a beleza e a diversidade das mulheres negras, apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, resistência, conquistas e a identidade do feminismo preto.

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A mostra é organizada pelo Festival Latinidades – evento que celebra a valorização da cultura afro-latina e afro-brasileira – e realizada no mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. As imagens são do fotógrafos Walisson Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, com apoio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas.

A apresentação das fotografias celebra os 290 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. A mostra também amplia o acesso gratuito à cultura e convida o público a uma experiência sensível e reflexiva no cotidiano da cidade.

Serviço:
Mostra “Chão Ancestral”
Quando: De 01 a 31 de julho
Onde: Rodoviária do Plano Piloto, plataforma A/B, ao lado da escada rolante

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/07/2026 16:25 / atualizado em 02/07/2026 16:25
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