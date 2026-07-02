Nova UBS e Caps III reforçam saúde pública no Gama

Inaugurada na manha desta quinta-feira (2/7), a UBS na Ponte Alta foi criada para atender a demanda na região - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Divulgação)

A população do Gama comemorou importantes entregas para a saúde pública na manhã desta quinta-feira (2/7). A região administrativa recebeu o novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps III), a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ponte Alta e um novo tomógrafo para o Hospital Regional do Gama (HRG). A inauguração reuniu a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o secretário de Saúde, Juracy Lacerda Júnior, a senadora Damares Alves e outras autoridades.

O Caps III funcionará 24 horas por dia e será destinado ao atendimento de adultos com transtornos mentais graves e persistentes, oferecendo acolhimento, atendimento em crise, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e apoio às famílias. No HRG, o novo tomógrafo amplia a capacidade de realização de exames de imagem.

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Durante a cerimônia, o secretário de Saúde, Juracy Lacerda Júnior, destacou que a pandemia agravou a demanda por atendimento em saúde mental no Distrito Federal. Segundo ele, muitas pessoas não conseguiram retomar a rotina de trabalho em razão das consequências psicológicas e psicossociais do período. O secretário afirmou que a saúde mental deve ser tratada como prioridade e lembrou que cerca de 30% dos atendimentos realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão relacionados a essa área.

A senadora Damares Alves ressaltou que destinou R$ 4 milhões, por meio de emenda parlamentar, para a construção do Caps III. Ela afirmou que o espaço amplia o acolhimento de pessoas com ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, além de atender mães atípicas, mulheres vítimas de violência e meninas vítimas de violência sexual. A parlamentar também anunciou a destinação de R$ 11 milhões para a reforma de mais um espaço do Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).

Com funcionamento ininterrupto, o Caps III está preparado para acolher pacientes em crise, inclusive aqueles com quadro grave de depressão e risco de suicídio, que poderão permanecer internados quando houver necessidade. A unidade atenderá moradores do Gama e também da região de Santa Maria, ampliando a cobertura da rede de atenção psicossocial no sul do Distrito Federal.





A governadora Celina Leão destacou que a entrega do novo tomógrafo ao Hospital Regional do Gama (HRG) faz parte do compromisso de equipar todos os hospitais da rede com o aparelho. Segundo ela, além do novo equipamento, a unidade também passa por pequenas intervenções e reformas para melhorar a estrutura de atendimento. "Na perspectiva que eu coloquei de que todo hospital nosso vai ter um tomógrafo, nós inauguramos hoje o tomógrafo do Gama, que já está funcionando", afirmou.

Sobre a UBS da Ponte Alta, Celina Leão ressaltou que a nova estrutura representa um avanço para a população da área rural do Gama, que antes era atendida em um espaço improvisado. A governadora destacou que a unidade beneficiará mais de 6 mil moradores e reforçou que o investimento faz parte de uma estratégia de fortalecimento da atenção básica. "Entregamos essa UBS aqui na área rural, que atende mais de 6 mil pessoas e que estava funcionando de forma precária em um local cedido", disse. Ela acrescentou que as entregas demonstram o compromisso do governo com a melhoria da infraestrutura da saúde pública e com a ampliação das condições de atendimento à população.

Na Ponte Alta, a técnica em enfermagem Waleria Silva, de 50 anos, acompanhou a inauguração da nova UBS e comemorou a entrega da unidade. Moradora da região desde a infância, ela conta que, durante a pandemia, precisou recorrer aos serviços de atenção básica quando a comunidade contava apenas com um posto de saúde funcionando em um espaço adaptado e com equipe reduzida. Embora elogie o atendimento recebido, Waleria afirma que a estrutura já não atendia à demanda crescente da população local. "A UBS mais próxima ficava no Gama, o que dificultava o acesso de muitos moradores da Ponte Alta. Agora, com a unidade aqui, a tendência é que o atendimento seja muito mais rápido e acessível para todos", relatou.

Waleria Silva mora ao lado da nova UBS, e decidiu comparecer à cerimônia para comemorar a inauguração da unidade (foto: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A.Press)

A aposentada Maria Socorro Cunha, 65, também celebrou a inauguração. Moradora de uma chácara na região, onde vive com o marido, ela afirma que o deslocamento até outras unidades de saúde sempre foi um desafio, principalmente durante o período chuvoso, quando as estradas de terra ficam em condições precárias. Segundo ela, as dificuldades de acesso já fizeram com que perdesse consultas e adiasse atendimentos importantes. "Já cheguei a perder consulta por não conseguir chegar às unidades de saúde. Ter uma UBS mais perto representa mais tranquilidade para quem mora na área rural", disse. Para Maria Socorro, a nova unidade deve facilitar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade de vida dos moradores da Ponte Alta.