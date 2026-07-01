Coordenador de ONG pede novas ciclovias e mais atenção no trânsito

O ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na EPTG - (crédito: Minervino Junior/CB/DA Press)

Um sinistro de trânsito envolvendo um ônibus da empresa Urbi e uma bicicleta, na tarde desta quarta-feira (1º/7), na EPTG, perto do Lúcio Costa, matou um ciclista identificado como Ricardo Vieira Dias, 49 anos.

A colisão ocorreu na faixa exclusiva para transporte público por volta das 14h30. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, prestando os primeiros socorros à vítima. Após manobras de reanimação, Ricardo não resistiu, tendo o óbito declarado ainda no local.

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As circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). No local, o coordenador-geral da ONG Rodas da Paz, Raphael Barros Dorneles, pediu mais atenção no trânsito para evitar ainda mais mortes. “O ciclista estava numa posição perigosa (na faixa exclusiva do ônibus). Mas se um motorista vê um ciclista que se comporta de forma irregular, ele deve diminuir a velocidade e parar o veículo mesmo que interrompa o trânsito, para preservar a vida da outra pessoa”, comentou.

Raphael contou que ouviu testemunhas dizerem que o ciclista estava fazendo zigue-zague na pista quando foi atingido pelo ônibus. Ele também não utilizava equipamentos de segurança. Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. A velocidade do ônibus também só deverá ser aferida após perícia.

O coordenador cobrou mais ciclovias e educação no trânsito. “Fica uma recomendação para o governo reforçar a estrutura, para que o ciclista tenha onde pedalar e não precise arriscar sua vida em uma via de alta velocidade. Infelizmente, o motorista brasiliense não é educado”, afirmou.

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A reportagem não conseguiu contato com a família da vítima e também não teve acesso ao motorista do ônibus no local.

Por meio de nota, a empresa Urbi se pronunciou sobre o ocorrido. “A Urbi colabora integralmente com as investigações e prestando todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos, bem como reforçamos que a segurança dos passageiros e de todos os usuários do sistema é prioridade absoluta.”