Suspeito de estupro em Sobradinho tem passagens por roubo e ameaça

Itens das vítimas foram encontrados em posse do suspeito - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 42 anos, suspeito de violentar sexualmente duas jovens de 19 e 20 anos, na noite da última terça-feira (30/6), ameaçou as jovens com uma faca para cometer o crime. Além do estupro, o preso também levou objetos pessoais das vítimas, como brincos, pulseiras e colares.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem é um velho conhecido da polícia, tendo três passagens por roubo (subtração de patrimônio com violência e/ou ameaça à vítima) e por perturbação. Ele é conhecido pelo apelido de “Medonho”.

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O caso está sendo investigado pela 13ª DP (Sobradinho). O delegado-chefe, Hudson Maldonado, explicou que as vítimas voltavam do trabalho quando foram abordadas pelo criminoso. “Por volta das 21h, ele as abordou na entrequadra 8/12 e as levou para um terreno baldio atrás do Hospital Regional de Sobradinho”, disse.

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Ainda segundo o delegado, o suspeito utilizou uma faca para coagir e ameaçar as vítimas, dando ordens para que elas não gritassem nem reagissem.

O homem foi encontrado perto da região do crime poucas horas depois da denúncia feita pelas vítimas. No momento da abordagem, acessórios, como brincos, colares e pulseiras das vítimas, foram encontrados com o autor. O delegado disse ainda que o homem estava utilizando os brincos de pino das vítimas. “Todos os pertences foram reconhecidos pelas vítimas, com a mesma certeza com que reconheceram o autor”, afirmou Maldonado.

O suspeito foi autuado em flagrante pela prática de estupro e roubo qualificado e pode pegar de 14 a 25 anos de cadeia pela prática de cada crime. Com as penas somadas ele pode pegar até 50 anos de reclusão. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.