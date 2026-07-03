"Contingenciamento dura até que o deficit fiscal seja superado", diz secretário de Economia

Equilíbrio permanente

O contingenciamento imposto por decreto da governadora Celina Leão (PP) , em abril deste ano, vai durar até que o deficit fiscal seja superado. É o que garante o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira . “Equilíbrio fiscal é algo que deve ser permanente. Não dá para superar o deficit e voltar a ter déficit. Eu afirmei para o governo federal, inclusive, que o nosso ajuste fiscal é permanente. Enquanto eu e a governadora Celina estivermos no comando, o ajuste será definitivo”, disse à coluna.

Dever constitucional



O chefe da pasta está determinado em cumprir, até setembro, o artigo 167 A da Constituição Federal. que determina a adoção de medidas de contenção de gastos para estados e entes da Federação, caso as despesas correntes superem 95% das receitas correntes, como a proibição de nomear, dar reajuste de salário, contratar, fazer concurso, entre outras coisas. “Cumpridas as determinações do artigo, o governo vai estar liberado para realizar as decisões com relação a pessoal, nomeação, concurso, etc.”, ressaltou Valdivino.



Prioridades



Para o segundo semestre, Valdivino elegeu como prioridade, além de cumprir o artigo 167 A, trabalhar para fechar o ano com superávit de 5% da Receita Corrente Líquida e virar a Capacidade de Pagamento (Capag) de C, na qual o DF se encontra no momento, para A. A nota da Capag só é definida quando o ano se encerra.



De olho no trânsito



O Detran-DF investiu R$ 3,9 milhões no projeto de câmeras corporais para os agentes durante o serviço de fiscalização viária. A autarquia adquiriu, inicialmente, 150 câmeras e vai orientar e treinar os agentes sobre como usá-las. Essas body cams contam com conectividade LTE (padrão de rede móvel de banda larga sem fio), que permite conexões de alta velocidade e baixa latência com armazenamento das imagens em Data Center da Telebrás, segundo nota do Detran.



Prevenção ao vício em apostas esportivas



Abrasel lança cartilha para prevenção ao vício em apostas (foto: Reprodução)





Festival de moda circular

Em época de Copa do Mundo , a Abrasel elaborou uma cartilha de orientação e prevenção ao vício em apostas esportivas destinada a empresários de bares e restaurantes. O objetivo é proteger as equipes contra os aplicativos de apostas. Para a Abrasel, trata-se de um risco que pode atingir pessoas que desempenham qualquer função, desde a cozinha até o caixa. O material inclui a identificação dos sinais de alerta, como fazer uma abordagem humanizada e os canais de apoio gratuito, como o Meu SUS Digital, que tem atendimento sigiloso. O download da cartilha pode ser feito pelo site abrasel.com.br

Remoda ocupa Galeria dos Estados em 11 de julho (foto: Ícaro/Divulgação )

A Galeria dos Estados em 11 de julho mais uma edição do Remoda, festival de moda circular, com peças a partir de R$ 10. Nessa edição, o evento se une com a Acron, plataforma cultural do DF. São 80 expositores que representam diferentes segmentos da economia criativa. Brechós, marcas autorais, artesanatos, gastronomia e bar compõem o festival, posicionando o consumo consciente como experiência cultural, e não apenas como tendência de mercado. A programação musical traz os DJs Jazzy, Kalm e Farias,e os cantores Isa Marques e Leviski. A entrada é gratuita e o funcionamento vai das 11h às 17h.

Canais institucionais do GDF sofrem mudanças



A partir da meia-noite deste sábado, 4 de julho, os canais institucionais do GDF sofrem mudanças temporárias, devido à legislação eleitoral. As regras buscam assegurar a imparcialidade da administração pública e evitar o uso indevido da comunicação governamental.



Principais alterações



Entre as alterações estão: suspensão de publicações institucionais nas redes sociais; remoção de banners e conteúdos promocionais em sites governamentais; suspensão de áreas destinadas à divulgação de notícias institucionais; adequação da identidade visual dos portais; restrição de conteúdos que possam ser caracterizados como publicidade institucional. No caso da Agência Brasília, o portal irá veicular apenas notícias essenciais à população.



Serviços públicos



Portais que oferecem serviços essenciais, como emissão de documentos, consultas, agendamentos, protocolos eletrônicos, transparência pública e acesso à informação, permanecem disponíveis normalmente.