Obras de saneamento e mobilidade são autorizadas em São Sebastião

Por Manuela Sá*

A governadora Celina Leão (PP) assinou, nesta quinta-feira (2/7), no Morro da Cruz, em São Sebastião, um conjunto de ordens de serviço para obras de infraestrutura e para a construção da nova rodoviária do Jardim Botânico. As intervenções abrangem implantação de redes de água e esgoto, modernização da iluminação pública e melhorias na mobilidade urbana.

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Durante o evento, a governadora destacou que os investimentos em saneamento, abastecimento de água e iluminação somam mais de R$ 160 milhões, além da autorização para o início das obras do terminal rodoviário. “Estamos falando de iluminação, de esgoto, de água potável, de mais de R$ 160 milhões em investimentos da Caesb. A iluminação pública começa de forma imediata e também assinamos a ordem de serviço para o terminal rodoviário do Jardim Botânico”, afirmou.

O governo diz que as intervenções atendem a uma demanda histórica dos moradores de Morro da Cruz, que conviveram por décadas com dificuldades no acesso à infraestrutura básica. “Eu fico muito feliz quando venho a comunidades como o Morro da Cruz, que esperou por mais de 30 anos por essas melhorias. Houve época em que as famílias precisavam levar água para beber para dentro de casa. Isso representa cidadania”, disse.

A secretária de Transporte e Mobilidade, Sandra Holanda, afirmou que o novo terminal será construído no Setor Habitacional Mangueiral e deverá beneficiar aproximadamente 100 mil moradores do Jardim Botânico, São Sebastião e Tororó.

Segundo a secretária, o projeto executivo será elaborado nos próximos quatro meses, com previsão de conclusão da obra em até 18 meses. O terminal ocupará uma área de cerca de 5 mil metros quadrados e contará com estrutura acessível, telhas termoacústicas e preparação para instalação de painéis solares. “Nosso compromisso é entregar um terminal moderno, acessível e preparado para melhorar a qualidade do deslocamento da população”, destacou Sandra Holanda.

Ao encerrar a agenda, a governadora afirmou que as obras fazem parte de um conjunto de investimentos voltados ao desenvolvimento da região e citou o início da construção do hospital de São Sebastião. “Começamos a construção do hospital esta semana e a população de São Sebastião pode esperar trabalho e compromisso da nossa parte”, concluiu.

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