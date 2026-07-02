GDF autoriza construção de novos batalhões especializados da PM

GDF autoriza construção de novos batalhões especializados da PMDF e do Batalhão dos Poderes - (crédito: Manuela Sá/CB/DA Press)

Por Paulo Gontijo e Manuela Sá*

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início a um novo investimento na segurança pública com a assinatura das ordens de serviço para a construção de quatro batalhões especializados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do novo 6º Batalhão, conhecido como Batalhão dos Poderes. A cerimônia foi conduzida pela governadora Celina Leão (PP) nesta quinta-feira (2/7).

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As obras contemplam as novas sedes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Segundo a governadora, a expectativa é de que essas unidades sejam concluídas em aproximadamente 18 meses.

Durante o evento, Celina Leão destacou que os novos espaços vão fortalecer a formação e o preparo das tropas especializadas, além de oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares. “Temos a construção de quatro batalhões especializados, onde acontece todo o treinamento das equipes. Tenho certeza de que isso vai fazer um diferencial na capacitação desses homens e mulheres que vão para as ruas”, afirmou.

Além das unidades especializadas, o governo autorizou a construção do novo Batalhão dos Poderes, que ficará responsável pelo atendimento da região central de Brasília. A governadora lembrou que a obra representa o cumprimento de um compromisso assumido após os atos de 8 de janeiro de 2023, quando foi implantada uma estrutura provisória para ampliar a presença da corporação nas proximidades da Praça dos Três Poderes. “Nós fomos muito questionados na época sobre não termos um batalhão próximo. Fizemos um batalhão improvisado em estrutura metálica para garantir uma resposta rápida, mas agora vamos construir um dos maiores batalhões para cuidar de todo o centro administrativo da capital da República”, disse.

Celina Leão ressaltou que os investimentos fazem parte da política de valorização das forças de segurança, que inclui a contratação de novos policiais militares e melhorias nas condições de trabalho da corporação. “Nós tivemos o maior número de aposentadorias da história, mas também o maior número de contratações no nosso governo. Vamos continuar investindo na segurança pública e fortalecendo a logística que a capital da República merece”, declarou.

O comandante-geral da PMDF, coronel Palhares, afirmou que a construção das novas unidades atende a uma demanda histórica da corporação e representa um reconhecimento ao trabalho desempenhado pelas tropas especializadas. “Bons policiais merecem instalações à altura do desafio da missão que desempenham. Essas novas estruturas vão oferecer mais dignidade e melhores condições para o desenvolvimento das atividades operacionais”, destacou.

A cerimônia contou com a participação da senadora Damares Alves, que anunciou a destinação de R$ 24 milhões em emendas parlamentares para a construção do Bope. Ela destacou que o investimento representa um compromisso com a valorização da Polícia Militar e com o fortalecimento da segurança pública no Distrito Federal.