GDF lança DF+Digital, que reúne serviços públicos em único sistema

Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o programa DF+Digital, iniciativa que reúne um conjunto de ações voltadas à transformação digital dos serviços públicos e à modernização da gestão governamental. Lançado nesta sexta-feira (3/7), na Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF), próxima à Granja do Torto, o programa tem o foco em facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo Estado.

A plataforma DF+Digital vai reunir em um único ambiente virtual diversos serviços públicos do GDF. A proposta é unificar sistemas hoje separados e permitir que o cidadão consulte informações e acesse diferentes atendimentos de forma mais simples, rápida e intuitiva.

Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a tecnologia precisa estar a serviço da população e tornar o atendimento público mais eficiente. “A ideia é que, daqui a 60 dias, a pessoa entre na nossa plataforma, dê um bom-dia e pergunte: ‘Minha consulta está marcada?’; ‘E o boletim dos meus filhos da escola?’; ‘E a multa?’. É esse nível de comunicação que nós teremos com a população do DF”, afirmou.

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O DF+Digital está estruturado em sete eixos estratégicos: Serviços Públicos Digitais, Infraestrutura Digital e Conectividade, Transformação Digital da Gestão Pública, Saúde Digital, Educação Digital, Mobilidade Urbana Inteligente e Segurança Pública Integrada. Ao todo, o programa contempla 111 projetos, sendo 67 ações de curto prazo, 38 de médio prazo e seis de longo prazo.

Segundo o GDF, a plataforma está na fase de integração de dados dos sistemas dos órgãos públicos para reunir, em um só lugar, as informações e os serviços destinados a cada cidadão. A expectativa é reduzir a burocracia, facilitar o acesso aos atendimentos e oferecer uma experiência mais ágil e personalizada.

A iniciativa também estabelece um novo conjunto de regras para a governança digital do DF. Celina assinou sete decretos que definem diretrizes obrigatórias para todos os órgãos e entidades do GDF nas áreas de governança digital, tecnologias da informação e comunicação, gestão de dados e uso de inteligência artificial. O objetivo é criar um padrão para todo o ecossistema tecnológico do governo.

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Para o secretário de Governança Digital e Integração, Clemilton Rodrigues Junior, o programa vai transformar a relação entre a população e o poder público. “O objetivo é atingir a população lá na ponta, é interagir com a população de forma muito direta e intuitiva, de tal forma que a população se livre de filas”, concluiu.

