Feiras permanentes terão câmeras de segurança integradas ao programa DF 360

Governo do Distrito Federal (GDF) vai ampliar o sistema de videomonitoramento nas 38 feiras permanentes espalhadas pelo Distrito Federal. A governadora Celina Leão (PP) assinou a ordem de serviço que autoriza o início do levantamento técnico para a instalação de câmeras de segurança, nesta sexta-feira (3/7), durante agenda oficial na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), próxima à Granja do Torto.

A primeira etapa do projeto será identificar quais feiras já possuem equipamentos de videomonitoramento e quantas novas câmeras precisarão ser instaladas em cada unidade. A iniciativa também visa a integração de equipamentos particulares à rede pública de monitoramento, para ampliar a cobertura das imagens.

A ação faz parte do programa DF 360 , desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). A plataforma reúne, em um único sistema, o atendimento de emergências, a comunicação com a população e ferramentas de inteligência proativa por meio de alertas automáticos. O programa, lançado em fevereiro deste ano, conta com quase sete mil câmeras integradas entre equipamentos públicos e privados.

De acordo com a governadora, a modernização dos serviços públicos passa pelo uso da tecnologia. “Quando a gente pensa na capital da República, nós precisamos de pensar naquilo que tem de mais moderno e de vanguarda no Brasil”, afirmou. “Nós vivemos uma revolução tecnológica, a inteligência artificial e, muito mais do que entretenimento, a tecnologia tem que servir para atender o cidadão”, acrescentou Celina.

Além da implantação das câmeras, a Secretaria de Segurança Pública realizará reuniões com associações e feirantes para apresentar o funcionamento do DF 360 e incentivar a integração das câmeras particulares já existentes nas feiras ao sistema. A expectativa é ampliar ainda mais a cobertura do monitoramento e tornar a resposta das forças de segurança mais ágil e eficiente.