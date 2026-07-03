Ponte entre Guará e Núcleo Bandeirante é inaugurada nesta sexta (3/7)

governadora Celina Leão (PP) inaugurou a nova ponte que liga a região do Guará ao Núcleo Bandeirante, por dentro do Park Way. A entrega, realizada nesta sexta-feira (3/6), finaliza a etapa das obras de duplicação da via, que recebeu investimento de R$ 10,1 milhões e vai beneficiar aproximadamente 12 mil motoristas que passam pelo corredor viário.

Com a nova configuração do trânsito, a pista antiga passa a operar em sentido único do Núcleo Bandeirante para o Guará, enquanto a nova pista atenderá exclusivamente o fluxo contrário. A mudança amplia a capacidade da via e busca reduzir os congestionamentos nas proximidades.

Durante a inauguração, a chefe do Buriti ressaltou o impacto da intervenção para a mobilidade da região. “Essa obra vai destravar todo o trânsito nessa via que as pessoas chamam de ‘rota de fuga’, mas que não é bem uma rota de fuga. É uma rota diária entre duas cidades que são muito importantes. Essa obra traz solidez e comodidade”, afirmou.

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Além da construção da nova ponte, o projeto incluiu a duplicação e a urbanização de um trecho de 1,2km. Além disso, foram implantados 3km de ciclovias, calçadas acessíveis e serviços de paisagismo, ampliando a infraestrutura para motoristas, ciclistas e pedestres.

A nova ponte tem cerca de 40 metros de extensão e foi construída sobre o Córrego Vicente Pires. Com a nova travessia, cada sentido de circulação passa a contar com uma ponte exclusiva, o que melhora a capacidade da ligação entre as duas regiões administrativas.

secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro , destacou a importância da entrega para o sistema viário do DF. “Essa é uma via muito importante, utilizada como rota alternativa à EPNB e essencial para a ligação de quem sai do Guará em direção ao Park Way, Águas Claras e Núcleo Bandeirante. Antes, havia muito congestionamento por conta do fluxo nos dois sentidos. Com a duplicação e a construção da nova ponte, conseguimos melhorar significativamente a mobilidade da região. Nesta semana, quando a pista precisou ser interditada para a conclusão dos serviços de meio-fio e sinalização, vimos o impacto que isso causou na EPNB, com grandes retenções”, comentou.

Embora as faixas de rolamento já estejam liberadas para o tráfego, os trabalhos na região continuam com a conclusão das calçadas e da interligação da ciclovia. “Ainda temos as calçadas para serem finalizadas e a ciclovia para ser interligada. Hoje, liberamos as faixas de rolamento porque sabemos da importância da entrega. Em 30 dias entregamos tudo”, acrescentou o chefe da pasta.

Educação

Na ocasião, a governadora também assinou uma ordem de serviço para a construção do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) do Park Way, com capacidade para 94 crianças. O atendimento será em tempo integral, ao longo de 10 horas por dia.

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A chefe do executivo destacou a importância da medida. “A gente sabe que Vargem Bonita é uma região isolada, que precisa de mais uma creche. Tenho certeza que isso também é uma entrega muito importante no dia de hoje. É investir na infraestrutura, dar mais qualidade de vida para quem mora aqui e também investir na educação. Hoje é um dia de muitas entregas”, declarou.

O investimento previsto é de R$ 4,127 milhões. O novo Cepi contará com cinco salas de aula e espaços de apoio ao atendimento das crianças, como sala multiuso, fraldário, lactário, cozinha, refeitório, playground, sanitários, áreas administrativas, estacionamento e ambientes de circulação.







