Escola de Ciências da Saúde lança novo site para marcar 25 anos

Escs lança novo site para comemorar aniversário de 25 anos - (crédito: Divulgação / Escs)

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) apresentou, nesta sexta-feira (3/7), seu novo site oficial para representar a instituição. O portal foi feito como produto de um projeto de extensão entre profissionais de diversas áreas como forma de celebrar os 25 anos de existência da escola.

Leia também: Ala psiquiátrica da Colmeia segue funcionando 2 anos após proibição do CNJ

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A formatação preserva as cores laranja e branco, tradicionais da instituição, mas visa repaginar a estética para simplificar a navegação. Dentre os responsáveis pelo projeto estavam estudantes dos cursos de enfermagem e medicina, além de docentes e servidores da coordenação de tecnologia da informação (CTI) da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs).

Um dos objetivos da mudança é tornar a plataforma acessível tanto para estudantes quanto para pessoas que desejam ingressar na Escs. Para isso, foram incluídas novas ferramentas como acessos rápidos para encontrar a biblioteca, o portal do aluno e o guia do ingresso, que detalha a trajetória para aprovação nos cursos de medicina e enfermagem.

Para Viviane Peterle, diretora da Escs, elogia a reforma que o endereço on-line recebeu. “Modernizar as tecnologias da comunicação nos aproxima cada vez mais da comunidade”, afirmou. A instituição completa 25 anos em setembro deste ano.

João Pedro Zamora* + João Pedro Zamora* Estagiário Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades E-mail

E-mail Instagram

João Pe