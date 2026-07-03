DF terá vacinação em áreas urbanas e rurais neste sábado (4)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promoverá um mutirão de vacinação no Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas, neste sábado (4/7). A iniciativa visa ampliar o acesso da população local a vacinas contra sarampo, tétano e pólio. No trecho 3 do Sol Nascente, o Carro da Vacina também levará vacinação itinerante. Ainda no sábado, 46 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em 20 regiões administrativas, estarão abertas para atender a população. Confira aqui a lista com endereços e horários para vacinação.
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Para se vacinar é preciso estar com um documento de identificação válido e com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A ação contará com vacinas para todas as faixas etárias, sendo aplicadas conforme o indicado para cada idade e os grupos prioritários. As equipes atuarão na identificação dos imunizantes adequados para cada pessoa.
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No domingo (5/7), não haverá atendimento. As salas de vacina retornam ao funcionamento em horário normal na segunda-feira (6/7).
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